رئيس "مصر للبترول": توافر منتجات التطهير والتعقيم بمحطات تموين السيارات

كتبت - مروة الغول

قال حسين فتحي ،رئيس شركة مصر للبترول، أنه تم توفير منتجات المعقمات والجيل المطهر بتركيز 70٪كحول للحماية من فيروس كورونا المستجد لافتا أن تلك المنتجات متوفرة بكافة منافذ الشركات وايضا بمحطات تموين السيارات الخاصة بالشركة والمنتشرة علي مستوي الجمهورية.

وأضاف حسين فتحي في تصريحات ل "اليوم السابع" أنه تم إنتاج كميات كبيرة من تلك المنتجات خلال الأيام القليلة الماضية لافتا استمرارية إنتاج تلك المطهرات لاتاحتها لكافة المواطنين.

وأشار رئيس شركة مصر للبترول، أن أسعار المنتجات المتعلقة بالمطهرات وجيل التعقيم تبدأ من 7جنيه للعبوة وحتي 45جنيها لافتا أنه تم إتاحة كافة الاحجام بأسعار في متناول المواطن المصري من أجل مواجة فيروس كورونا.

وكان حسين فتحى، رئيس شركة مصر للبترول، قد أكد في تصريحات سابقة ل "اليوم السابع" إن قطاع البترول لديه مصانع لإنتاج المنظفات المنزلية والمتعلقة بإنتاج المطهرات والمعقمات فائقة الجودة وبأسعار فى متناول الجميع، لافتًا إلى أن هناك خطة لزيادة الكميات المنتجة خلال تلك الفترة لمكافحة فيروس كورونا، تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وأضاف رئيس شركة مصر للبترول، أن كافة منتجات التطهير والتعقيم الخاصة بالمنازل والخاصة بالأفراد متواجدة فى كافة منافذ التوزيع الخاصة بالشركة، وكذلك متواجدة بكافة محطات تموين السيارات فى كافة أنحاء الجمهورية .

وأشار حسين فتحى، إلى أن تلك المنتجات متوفرة بكميات كبيرة جدًا، كما أن هناك خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية من أجل مواجهة جشع التجار، فيما يتعلق ببيع منتجات التطهير والتعقيم لمواجه فيروس كورونا المستجد.