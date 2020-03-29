اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 06:08 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس "مصر للبترول": توافر منتجات التطهير والتعقيم بمحطات تموين السيارات

الأحد، 29 مارس 2020 05:25 م
رئيس "مصر للبترول": توافر منتجات التطهير والتعقيم بمحطات تموين السيارات حسين فتحى رئيس شركة مصر للبترول
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال حسين فتحي ،رئيس شركة مصر للبترول، أنه تم توفير منتجات المعقمات والجيل المطهر بتركيز 70٪كحول للحماية من فيروس كورونا المستجد لافتا أن تلك المنتجات متوفرة بكافة منافذ الشركات وايضا بمحطات تموين السيارات الخاصة بالشركة والمنتشرة علي مستوي الجمهورية.
 
وأضاف حسين فتحي في تصريحات ل "اليوم السابع" أنه تم إنتاج كميات كبيرة من تلك المنتجات خلال الأيام القليلة الماضية لافتا استمرارية إنتاج تلك المطهرات لاتاحتها لكافة المواطنين.
 
وأشار رئيس شركة مصر للبترول، أن أسعار المنتجات المتعلقة بالمطهرات وجيل التعقيم تبدأ  من 7جنيه للعبوة وحتي 45جنيها لافتا أنه تم إتاحة كافة الاحجام بأسعار في متناول المواطن المصري  من أجل مواجة فيروس كورونا. 
 
وكان حسين فتحى، رئيس شركة مصر للبترول،  قد أكد في تصريحات سابقة ل "اليوم السابع" إن قطاع البترول لديه مصانع لإنتاج المنظفات المنزلية والمتعلقة بإنتاج المطهرات والمعقمات فائقة الجودة وبأسعار فى متناول الجميع، لافتًا إلى أن هناك خطة لزيادة الكميات المنتجة خلال تلك الفترة لمكافحة فيروس كورونا، تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
 
وأضاف رئيس شركة مصر للبترول، أن كافة منتجات التطهير والتعقيم الخاصة بالمنازل والخاصة بالأفراد متواجدة فى كافة منافذ التوزيع الخاصة بالشركة، وكذلك متواجدة بكافة محطات تموين السيارات فى كافة أنحاء الجمهورية .
 
وأشار حسين فتحى، إلى أن تلك المنتجات متوفرة بكميات كبيرة جدًا، كما أن هناك خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية من أجل مواجهة جشع التجار، فيما يتعلق ببيع منتجات التطهير والتعقيم لمواجه فيروس كورونا المستجد.

البترول

مصر للبترول

التطهير

التعقيم جيل الأيدي

المطهرات

الكحول 70

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم.. استثناء الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

أخبار مصر اليوم.. استثناء الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة