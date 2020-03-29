رئيس قطاع الرى: توفير مناسيب المياه الآمنة أمام محطات مياه الشرب

كتبت أسماء نصار

قال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى أنه يتم متابعة حالة المياه بجميع الترع ونهر النيل و توصيلها بالدرجات الكافية لكافة القطاعات، و توفير مناسيب المياه الآمنة امام محطات مياه الشرب.

وأضاف خالد في تصريحات لـ " الْيَوْمَ السابع" أنه يتم متابعة حالة الزراعات بجميع الجمهورية و أدوار المناوبات والموازنات، و تطهيرات شبكة الترع ونزع الحشائش بمختلف أنواعها من الترع.

وتدرس وزارة الرى خطة طموحة لتأهيل الترع المتعبة وذلك بهدف تدعيم البنية الأساسية للمجاري المائي والحفاظ على المياه المستخدمة في الري كماً ونوعاً ورفع كفاءة استخدام وحدة المياه وتحسين حالة الرى بنهايات الترع وتوصيل المياه للنهايات لري الزمامات المقررة والمناطق المتعبة وترشيد كميات المياه المستخدمة نتيجة تقليل التسرب والبخر وتقليل تكاليف الصيانة بنسبة قد تصل إلى 75% بالإضافه الى عدالة التوزيع في وصول المياه للمنتفعين على الترعة الواحدة وايضا لتحقيق أهداف الخطة القومية لترشيد المياه ووصول المياة لكافة المنتفعين .

يشار إلى أنه تم استثمار السدة الشتوية هذا العام للانتهاء من اعمال متعددة مثل التطهيرات وتسليك التغطيات واحلال وتجديد اعمال صناعية بجميع انواعها من افمام وكباري وبدالات وقناطر حجز وهدارات وخلافة واعمال حديدية للبوابات سواء بالتغيير او الصيانة وذلك بجميع الادارات العامة للري حيث بلغت قيمة تلك الاعمال التي تمت في فترة السدة حوالي 36 مليون جنيه.

يذكر أنه يتم تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة والاخيرة والخاصة بالدراسة الشاملة لمشروع إعادة وتأهيل ورفع كفاءة ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية وفروعهما والمنشآت الهيدروليكية المقامة عليهما والممولة بمنحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 300 ألف دينار كويتي .

وتهدف الدراسة إلى وضع معايير واضحة للتقييم وتحديد للأولويات والجدوى الاقتصادية لأعمال التأهيل المطلوبة وكذا التكاليف التقديرية لهذه الأعمال ، من أجل الوصول الى تحسين البنية التحتية لمنظومة المياه في هذا الحبس الهام والذي يبلغ زمام ( 445758 فدان ) على ترعة نجع حمادي الغربية بمحافظتي سوهاج وأسيوط ، إضافة إلى زمام ( 122575 فدان) على ترعة نجع حمادي الشرقية بمحافظتي سوهاج وأسيوط، الأمر الذي يسهم في زيادة كفاءة استخدام وحدة المياه واستدامة الاستخدام الأمثل لهذا المورد الحيوي الهام وبالتالي الوصول الى تأثير إيجابي على أعمال توزيع المياه كماً ونوعاً وتوفيرها في الوقت المناسب لاحتياجات المستخدمين في القطاعات المختلفة من زراعة – صناعة – ملاحة.