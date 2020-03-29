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دوريات أمنية تجوب شوارع الأقصر للتأكد من تطبيق حظر التجوال بكافة مدن وقرى المحافظة.. صور

الأحد، 29 مارس 2020 12:42 ص
دوريات أمنية تجوب شوارع الأقصر للتأكد من تطبيق حظر التجوال بكافة مدن وقرى المحافظة.. صور دوريات لمتابعة حظر التجول بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدن وقرى محافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، مرور دوريات أمنية بمختلف الشوارع والميادين للتأكد من تطبيق حظر التجوال على أكمل وجه تطبيقاً لقرارات الحكومة بمنع الحركة على الطرق العامة من السابعة مساءاً حتى السادسة صباحاً، وذلك لمنع ومكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث جابت الدوريات الأمنية من رجال الشرطة ومدرعات الشرطة كافة أرجاء المحافظة لمراقبة الشوارع وضبط المخالفين لقرار حظر التجوال، وذلك بناءاً على تعليمات اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للتأكد من تطبيق حظر التجوال بكل قوة بالمحافظة.

وكان قد إنطلق رؤساء القرى بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر بقيادة محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، مساء اليوم السبت، مع بدء حظر التجوال فى اليوم الرابع بمصر ضمن خطط الحكومة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمحافظات مصر، فى جولات على مداخل القرى بطريق مصر أسوان الزراعى، للتأكد من إلتزام المواطنين بتطبيق حظر التجوال، ومن جانبه قال محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه كلف كافة رؤساء القرى والنجوع الـ9 بالمدينة، بضرورة القيام بجولات مكوكية على كافة القرى والنجوع ومداخلها على الطريق الزراعى الشرقى والغربى، بهدف التاكد من تطبيق الأهالى حظر التجوال وعدم مخالفة وخرق القرارات الحكومية.

وكان قد قاد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، مساء أمس الجمعة، برفقة عدد من القيادات التنفيذية، جولة ميدانية بعدد من المناطق داخل مدينة الأقصر، في إطار متابعة تطبيق قرار حظر التجوال، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لمتابعة الالتزام بتطبيق القرار بشوارع وميادين المحافظة.

وتابع نائب محافظ الأقصر، خلال الجولة التي شملت مناطق ميدان الملك عبدالله وشرق السكة والخطباء ومنشأة العماري وطريق المطار والزينية وكمين يسى، التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، كما تابع تنفيذ قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور.

1دوريات أمنية تجوب شوارع الأقصر للتأكد من تطبيق حظر التجوال
دوريات أمنية تجوب شوارع الأقصر للتأكد من تطبيق حظر التجوال

 

أعمال متابعة رجال الأمن لحظر التجوال
أعمال متابعة رجال الأمن لحظر التجوال

 

جانب من الدوريات الأمنية بالشوارع
جانب من الدوريات الأمنية بالشوارع

 

رجال الشرطة خلال متابعة حظر التجوال بالشوارع
رجال الشرطة خلال متابعة حظر التجوال بالشوارع

 

سيارات الشرطة تجوب شوارع الأقصر لمتابعة حظر التجوال
سيارات الشرطة تجوب شوارع الأقصر لمتابعة حظر التجوال

 


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