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دورة تدريبية لأطباء الشرقية للتعامل مع كيفية مكافحة العدوي .. صور

الأحد، 29 مارس 2020 09:10 م
دورة تدريبية لأطباء الشرقية للتعامل مع كيفية مكافحة العدوي .. صور دورة تدريبية لأطباء الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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نفذت مديرية الصحة بالشرقية ، دورات تدريبية مكثفة للأطباء بالمستشفيات ، عن أساليب وسياسات مكافحة العدوي للوقاية الشخصية للفرق الطبية، ومكافحة إنتشار العدوي داخل غرف العناية المركزة، وكيفية التعامل مع مريض العناية، ومتابعة الحالات المرضية للحصول علي أفضل خدمة طبية، وكيفية إتباع الإحتياطات القياسية لمكافحة العدوي أثناء التعامل مع مرضي الأمراض التنفسية.

وذلك بتوجيهات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتدريب والتعليم الطبي المستمر للفريق الطبي بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمحافظة ، في مستشفيات "الحسينية المركزي، ههيا، الأمراض الصدرية".
 
في سياق متصل ، شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة التفتيش الصيدلى، وإشراف الدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام الصيدلة بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة تفتيشية ورقابية مكبرة على الصيدليات العامة بمركز ومدينة أبو كبير.
 
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز مخالفات دوائية بواقع 211  "قرصا/عبوة/زجاجة" ، لأدوية ومستلزمات مخالفة، تمثلت فى أدوية مدرجة بجدول المواد المخدرة غير مسجلة بوزارة الصحة، وعبوات كحول مجهولة المصدر، ومستلزمات طبية غير مسجلة، وأدوية ومستلزمات منتهية الصلاحية معدة للبيع، مستحضرات غش تجارى، أدوية خاصة بالتأمين الصحى ممنوع بيعها بالصيدليات، وأدوية صدر منشور من وزارة الصحة بمنع تداولها، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بمركز الشرطة بأبو كبير.
 
وذلك بتوجيهات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بإحكام الرقابة علي سوق الدواء لضمان توفير دواء آمن حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين، وبما يساهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية، ، وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.
دورة تدريبية لأطباء الشرقية (1)
دورة تدريبية لأطباء الشرقية 
دورة تدريبية لأطباء الشرقية (2)
دورة تدريبية لأطباء الشرقية 
دورة تدريبية لأطباء الشرقية (3)
دورة تدريبية لأطباء الشرقية 
دورة تدريبية لأطباء الشرقية (4)
دورة تدريبية لأطباء الشرقية 
دورة تدريبية لأطباء الشرقية (5)
دورة تدريبية لأطباء الشرقية 

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