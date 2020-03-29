دكتور تركى: إصابة 24 طبيبًا وممرضة بفيروس كورونا فى تركيا

كتب مصطفى عنبر

قال الدكتور كوتبيتين ديمير، رئيس مجلس إدارة جمعية إسطنبول للأطباء، أن إجمالى 24 طبيبا وممرضا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، حسبما أفاد موقع دوفار التركى.

وقال ديمير أن الأشخاص الذين تم تشخيصهم يشملون أطباء وممرضات من مناطق مختلفة فى إسطنبول، مضيفا أنهم فى حالة جيدة.

وأوضح أنه تم احتجاز إثنين من المصابين فى المستشفى من أجل تلقى العلاج، بينما يتلقى الباقون العلاج فى المنزل.

من جهة أخرى، لن يتمكن العاملين فى مجال الرعاية الطبية فى تركيا، من ترك وظائفهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وسط تفشى فيروس كورونا، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة التركية، حسبما أفاد موقع دوفار.

وقالت وزارة الصحة التركية، إنه لن يسمح للعاملين فى مجال الرعاية الصحية فى كل من المؤسسات العامة والخاصة بترك وظائفهم للأشهر الثلاثة المقبلة وسط تفشى الفيروس.

وتم إرسال التعميم إلى السلطات الصحية الاقليمية للبلاد البالغ عددها 81 إدارة. وتم اتخاذ القرار خلال اجتماع "لجنة تقييم القدرات" بوزارة الصحة.