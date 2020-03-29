خروج أول 6 حالات من العزل بعد تعافيهم من فيروس كورونا فى أسوان.. صور

وكانت نتائج التحاليل الطبية لـ12 شخصا من المحتجزين بمستشفى العزل داخل مستشفى أسوان التخصصى، تحولت إلى سلبية بعد مرور 7 أيام على دخولهم العزل، ثم تحولت النتائج الأخيرة لـ6 منهم إلى سلبية تماما وتم السماح لهم بمغادرة المستشفى والعودة إلى منازلهم مرة أخرى.

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة والمخصصة لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، استقبل أول حالة إصابة من أبناء محافظة أسوان، اليوم الأحد، لموظف كان مختلط بشكل مباشر مع السائحين، وذلك بعد ظهور نتائج التحاليل الطبية الأولية.

وأكد الدكتور يحيى إبراهيم، مدير مستشفى الصدر بأسوان، أن الحالة لشخص يدعى "م.ع" 43 سنة، من محافظة أسوان، وكان لا يشكو من أى أعراض، ولكنه أثناء الحديث مع مدير المستشفى تبين أنه كان مختلط مباشرة مع سائحين أجانب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معه مع عزله.

وأضاف الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن نتائج التحاليل للحالة أظهرت إيجابية المصاب بفيروس كورونا، وتم نقله إلى مستشفى العزل بالصداقة الجديدة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وجارى عمل مسح للمخالطين للحالة.

وكانت مستشفى العزل بأسوان، استقبلت 32 حالة مشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من محافظات الصعيد خارج أسوان، مؤكدا أنه تم الانتهاء من رش وتعقيم وتطهير 28 فندق عائم "باخرة سياحية" بمحافظة أسوان على مدار الأسبوع الماضى، فى إطار اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وحماية صحة وسلامة المواطنين، خاصة بالأماكن التى يقيم فيها ويتردد عليها السائحون الأجانب خلال تواجدهم بأسوان.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية اتخذت على الفور إجراءات سريعة لحماية المواطنين والعاملين بالسياحة للوقاية من انتشار الفيروس المستجد، وقامت فرق الانتشار السريع بأعمال الفحص والمتابعة بالمزارات السياحية والأثرية منها المعابد والمتاحف والسوق السياحى والفنادق الثابتة والعائمة، وبالتوازي مع ذلك يتم عقد ندوات توعية المواطنين عن المرض وطرق الوقاية والنظافة.