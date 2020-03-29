حاكم نيويورك: لا أعتقد أنه من القانونى وضع ولايات قيد الحجر من قبل الرئيس

كتب سمير حسنى

قال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية فى تصريحات لشبكة سي إن إن، لا أعتقد أنه من القانوني وضع ولايات قيد الحجر من قبل الرئيس دونالد ترامب، كان الأخير قال اليوم السبت في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إنه يفكر في وضع حجر صحي قصير الأجل على نيويورك ونيوجيرسي وأجزاء معينة من ولاية كونيتيكت في ظل استمرار انتشار وباء كورونا.



وأضاف خلال المؤتمر "أنا أفكر في ذلك الآن. قد لا يتعين علينا القيام بذلك، ولكن هناك احتمال أننا سنفعل الحجر الصحي في وقت ما اليوم. "على المدى القصير، أسبوعين في نيويورك، وربما في نيو جيرسي وأجزاء معينة من ولاية كونيتيكت."



وتابع ترامب: سأتخذ قرارًا اليوم بشأن فرض الحجر الصحي، ومن جانبه قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، إنه تحدث مع ترامب صباح السبت لكنه لم يناقش الحجر الصحي المحتمل على الولاية قائلا "تحدثت إلى الرئيس بشأن السفينة القادمة والمواقع الأربعة، ولم أتحدث معه عن أي حجر صحي. قال كومو: "لم أجر هذه المحادثات".