جامعة طنطا تبدأ إنتاج 20 ألف كمامة لتوزيعها على المستشفيات بالمجان

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا عن بدء العمل فى خطوط إنتاج الكمامات الطبية والبدل الخاصة بمكافحة العدوى وبدل العمليات بورش جامعة طنطا لدعم الإجراءات والتدابير الوقائية بمحافظة الغربية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتأمين وحماية أفراد المنظومة الطبية وطاقم الأطباء والتمريض وجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية.

وأوضح رئيس الجامعة أنه يتم اتباع أعلى معايير الجودة العالمية والتعقيم فى الكمامات المنتجة، حيث تمر بعد مرحلة التصنيع بمرحلتي التعقيم ثم التغليف، مشيرا إلى أنه جارى إنتاج 20 ألف من الكمامات الطبية لتوزيعها على المستشفيات الجامعية والمصالح الحكومية بالمجان .

من جانبة قال الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن الهدف من تدشين خط الانتاج سد العجز فى المستلزمات الوقائية فى المستشفيات لمواجهه انتشار فيروس كورونا وتوفيرها وتوزيعها للمصالح الحكومية والإدارية بالمحافظة.

من ناحيه اخرى زار الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا ، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعيه ، إدارة الصيانه والورش بجامعة طنطا، لإعطاء إشارة البدء لتصنيع ماسكات للأطقم الطبيه وللعاملين ، وذلك بقسم الترزيه ، توفيرا للمال العام وحرصا من الإدارة على تأمين وحمايه أفراد المنظومه الطبيه وطاقم الأطباء والتمريض وجميع العاملين بالمستشفيات.

من ناحيه أخرى قرر الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا ، صرف مكافأة مالية نصف شهر لجميع الأطباء المقيمين وهيئة التمريض والعمال بالمستشفيات الجامعية وذلك لدعم الأطباء وأطقم التمريض فى مهمتهم القومية لمحاصرة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور مجدى سبع أن هذا القرار يأتى تقديراً للمجهود الشاق الذى يبذله الأطباء للقضاء على فيروس كورونا واصفاً اياهم بخط الدفاع الأول ضد انتشار الفيروس والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .