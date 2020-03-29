اليوم السابع
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تونس تسجل 51 إصابة جديدة بكورونا وتحذر من انتشار سريع للوباء

الأحد، 29 مارس 2020 12:31 ص
تونس تسجل 51 إصابة جديدة بكورونا وتحذر من انتشار سريع للوباء محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 278 حالة، و8 حالات وفاة، محذرة من انتشار الوباء بسرعة بعدة مناطق من البلاد.

وذكرت الوزارة - في بيان السبت - أنه بتاريخ أمس 27 مارس، تم تسجيل 51 حالة إصابة جديدة من مجموع 724 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 334 تحليلا، مخبر معهد باستور: 248 تحليلا، مخبر المستشفى العسكرى: 142 تحليلا، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 278 حالة مؤكدة من بين 2769 تحليلا.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات تتوزع على 21 ولاية تتصدرها تونس بـ (69) إصابة، ثم أريانة (35)، وبن عروس (26)، وسوسة (24)، والمنستير (22)، ومدنين (19)، وقبلي (15)، و11 إصابة في كل من صفاقس وبنزرت، و6 إصابات في كل ولاية من تطاوين، ومنوبة، ونابل، والكاف، وتوزر، والمهدية (5)، وقابس (4)، و إصابتين في كل من ولايتي القيروان وزغوان، وحالة واحدة في ولايات القصرين، وسيدي بوزيد، وقفصة.

وأشارت إلى أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم إلى حد هذا التاريخ إخضاع 18162 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 10555 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و7607 لا زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

وحذرت (الصحة التونسية) من "أن هذا التطور في الوضع الوبائي يؤشر إلى انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية الواجب احترامها للحد من تفشي الكورونا ببلادنا".

كما أهابت الوزارة بكافة المواطنين للالتزام التام باحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الصدد حماية للأمن الصحي للبلاد.


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