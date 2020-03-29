اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 01:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

توم هانكس أمل كبار السن فى الشفاء من كورونا.. شاهد القصة

الأحد، 29 مارس 2020 12:00 ص
توم هانكس أمل كبار السن فى الشفاء من كورونا.. شاهد القصة توم هانكس
إعداد- جمال عبد الناصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شفاء النجم العالمي توم هانكس وزوجته من وباء فيروس كورونا أعطى بارقة أمل جديدة ورسالة طمأنة لكبار السن والمرضي، خاصة أن هانكس يبلغ من العمر 63 عامًا ومريض بداء السكري، وهوما كان يقلل من تعافيه ويشكل خطورة علي صحته ولذلك فإن التزامه وشفائه يبعث علي الأمل خاصة لدي كبارالسن ممن يعيشون حالة من الفزع بعد التحذيرات شديدة اللهجة التي تؤكد أنهم الأكثرعرضة للموت بسبب هذا الفيروس اللعين.
 
 
توم هانكس عقب تماثله للشفاء قررالمساعدة في حملات التوعية ومساعدة المرضي وغيرالمرضي خاصة بعد انتشار الوباء في الولايات المتحدة الأمريكية وزيادة نسبة الاعداد بصورة كبيرة في عدد من الولايات المختلفة .
 
كان توم هانكس قبل 16 يومًا فاجئ جمهوره بإعلان إصابته وزوجته ريتا بفيروس كورونا الذي اجتاح العالم أثناء تواجدهما في إستراليا، حيث كان يحضر لفيلم جديد لم يستقرعلي اسمه يلعب به دور مدير أعمال الفيس بريسلي بينما كانت ريتا علي موعد مع جمهورها حيث أحيت حفل موسيقي بدارأوبرا سيدني وبعد أسبوع واحد فقط من إعلان هانكس وزوجته إصابتهما بالفيروس خرجا سويًا من الحجر الطبي إلي منزلهما باستراليا لقضاء باقي فترة الحجر بالمنزل بعد الاطمئنان علي صحتهما، حيث استكمل باقي الفترة بالمنزل للتأكد من إنهما تخلصا بالكامل من حضانة الفيروس وهي 14 يومًا وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك.
 
 
 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: إعلان مقررات الترم الثانى للبحث والشهادات العامة الأسبوع الجارى

التعليم: إعلان مقررات الترم الثانى للبحث والشهادات العامة الأسبوع الجارى

المجلس الأعلى للجامعات: لا صحة لإلغاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى

المجلس الأعلى للجامعات: لا صحة لإلغاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى

"مش بينقلوا كورونا".. فنانون يدشنون حملة لحماية الحيوانات الأليفة

"مش بينقلوا كورونا".. فنانون يدشنون حملة لحماية الحيوانات الأليفة

وزيرة التضامن: مصر تتفوق على أمريكا فى النظام التكافلى

وزيرة التضامن: مصر تتفوق على أمريكا فى النظام التكافلى

مستشار الرئيس لشئون الصحة: التزموا المنازل لأن الأيام الـ10 المقبلة الفيصل

مستشار الرئيس لشئون الصحة: التزموا المنازل لأن الأيام الـ10 المقبلة الفيصل

الصحة: تدريب شامل لكل أطباء مصر أونلاين بدءًا من الغد على برتوكول علاج كورونا

الصحة: تدريب شامل لكل أطباء مصر أونلاين بدءًا من الغد على برتوكول علاج كورونا

وزير التعليم: غدا نعلن بشكل رسمى عن الأجزاء غير المتضمنة فى الامتحانات

وزير التعليم: غدا نعلن بشكل رسمى عن الأجزاء غير المتضمنة فى الامتحانات

وزيرة الصحة: العنصر الفارق بين دولة وأخرى فى تفشى فيروس كورونا هو التزام المواطن

وزيرة الصحة: العنصر الفارق بين دولة وأخرى فى تفشى فيروس كورونا هو التزام المواطن

مدير مستشفى السلام يكشف تفاصيل إصابة عاملين بفيروس كورونا

مدير مستشفى السلام يكشف تفاصيل إصابة عاملين بفيروس كورونا

وزيرة الصحة: مستعدون لأى سيناريو تجاه فيروس كورونا

وزيرة الصحة: مستعدون لأى سيناريو تجاه فيروس كورونا

مستشار رئيس الوزراء:السيسى كلف بتوطين الصناعات الهامة من بينها أجهزة التنفس

مستشار رئيس الوزراء:السيسى كلف بتوطين الصناعات الهامة من بينها أجهزة التنفس

السعودية تعلن تمديد قرار تعليق العمل فى القطاعين الحكومى والخاص

السعودية تعلن تمديد قرار تعليق العمل فى القطاعين الحكومى والخاص

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة