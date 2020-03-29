توزيع 500 شنطة غذائية بأسوان بمبادرة "الناس لبعضيها"

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

تفقدت الدكتورة غادة يحيى نائب محافظ أسوان أول قافلة من المساعدات العينية ضمن مبادرة "الناس لبعضيها" والتى تضم 500 شنطة غذائية حيث وجهت نائب محافظ أسوان مسئولى التضامن الإجتماعى بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجمعيات الأهلية لسرعة الإنتهاء من حصر وإعداد البيانات الخاصة للمستحقين لهذه المساعدات من الأسر الأكثر إحتياجاً على مستوى جميع قرى ومدن المحافظة.

وأشارت الدكتورة غادة يحيى نائب محافظ أسوان إلى أن الأولوية سوف تكون لأسر العمالة الغير منتظمة والمتضررين بشكل مباشر من تداعيات الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

كما أوضحت الدكتورة غادة يحيى نائب محافظ أسوان أن شنطة المساعدات العينية تشمل كميات مناسبة من السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والملح والشاى والزيت والصلصة والبقوليات والمكرونة والمعجنات والتى تكفى لسد إحتياجات الأسر المستفيدة لمدة تصل إلى 10 أيام ، وهو الذى سيساهم فى إلتزام المواطنين فى عدم النزول للأسواق وبالتالى الحد من التجمعات والاختلاط.

من جهته أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن التكاتف المجتمعى والتلاحم الإنسانى الذى تعيشه أسوان خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد يعكس المعدن الأصيل لأهالى المحافظة وخاصة فى دعم ومساندة المجتمع المدنى للجهود الحكومية لاحتواء تداعيات هذه الأزمة .

فى نفس السياق واصلت الرائدات الريفيات بمحافظة أسوان، حملات التعقيم والتطهير لماكينات الصراف الآلى بالبنوك على مستوى جميع مراكز أسوان، وذلك لتجنب العدوى بمرض كورونا المستجد، بالإضافة لذلك أيضا يقمن الرائدات الريفيات بعمل توعية للمواطنين عن المرض وطرق تجنب العدوى، وذلك فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها مديرية الشئون الصحية بأسوان لمكافحة فيروس كورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.

وخصصت مديرية الشئون الصحية بأسوان فرق الانتشار السريع على أكمنة ومداخل أسوان، لعمل الفحص الحرارى لكل المواطنين والسائقين القادمين داخل السيارات.

وواصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان، جهودها أيضاً فى كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بعد أن قامت إدارة المتوطنة بالمديرية عن طريق فرقها المتخصصة فى القيام بأعمال تطهير وتعقيم لشوارع مدينة أسوان وكورنيش النيل.

وفى سياق متصل، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأطباء بمستشفى أسوان الجامعى، بإحالته للتحقيق مع إلغاء انتدابه وعودته لمديرية الصحة لأنه تسبب فى بلبلة الرأى العام وتكدير السلم الاجتماعى، مشدداً أنه لا تهاون تجاه من ينشر أى شائعات مغرضة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وشدد محافظ أسوان، على أن كل شخص مسئول عما ينشر بصفحته على فيس بوك، حيث قام هذا الطبيب بنشر معلومات غير صحيحة بشأن ظهور حالة إيجابية لمرض الكورونا المستجد لحالة أصيبت فى حادث مرورى وتم تحويلها من مستشفى كوم أمبو المركزى لمستشفى أسوان الجامعى، فيما أثبتت التحاليل والفحوصات الطبية خلو الحالة المذكورة من الإصابة بفيروس الكورونا المستجد.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن قسم الطب الوقائى داخل المستشفيات يقوم بأخذ مسحة من أى حالة مرضية ترد إليها كإجراء احترازى لتحليلها بالمعامل التابعة للمديرية ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مناشداً الجميع بضرورة تحرى الدقة عند تداول أى معلومات متعلقة بهذا الشأن حيث ستقوم المديرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه من يحاول إثارة الشائعات والمعلومات المغلوطة.