تعرف على أهم الشروط الجديدة لتركيب عداد كهرباء "كودى"

رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريد معرفته عن أهم الشروط الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب عداد "كودى" والتى من المتوقع الإعلان عنها عقب الانتهاء من الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمن التزاحم والاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا، وفيما يلى أهم الشروط:

1- وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين واستبداله بالعداد الكودى، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

2- الزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ مليون 290 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية إذا استوفوا الشروط والقواعد التى ستحددها الوزارة.

3- الغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن احد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى اذا لم يلتزم باقى سكان العقار.

4- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

5- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.