اليوم السابع
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تعرف على أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة

الأحد، 29 مارس 2020 11:48 ص
تعرف على أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة سوق الفاكهة - ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 29-3 - 2020 ، استقرارا بالأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، حسبما أعلنت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرار بالرغم من الاقبال الكبير على الخضر والفاكهة بالأسواق المصرية ، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلي زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الاسواق المحلية وذلك ادى الى استقرار الاسعار .
 
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، ان أسعار البرتقال البلدى تتراوح بين 3 - 5جنيهات، و البرتقال السكرى ليتراوح بين 3- 5جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 5 –10جنيهات للكيلو، و سعر اليوسفي ليتراوح بين 3-7جنيهات، وسجل  سعر الليمون ليتراوح 3-12 جنيها للكيلو. 
 
وأشار النجيب لـ"اليوم السابع" إلى أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها ، والتفاح الجولدن 17 جنيها، والتفاح السورى 18 جنيها ، بينما  سعر الفراولة لتترواح بين 3 – 6 جنيهات، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات ، كما سجلت   أسعار الجوافة 3-7،و تراوح سعر الكاكا بين 6- 9 .
 
الجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.

اسعار الفاكهة اليوم

اسعار الفاكهة اليوم الأحد

سوق العبور

سوق الجملة

أخبار اقتصاد

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