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تسليم طلاب الصف الأول الثانوى شرائح التابلت فى 10 مدارس بالغربية

الأحد، 29 مارس 2020 10:31 م
تسليم طلاب الصف الأول الثانوى شرائح التابلت فى 10 مدارس بالغربية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية مصطفى عادل

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أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، تخصيص 10 مدارس على مستوى المحافظة لتسليم شرائح التابلت للصف الأول الثانوى اعتبارًا من الغد ، بواقع مدرسة ثانوى بكل إدارة.

 

وأوضح محافظ الغربية ، أنه تم التنسيق التام مع الشركة بحيث يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على الشريحة بسهولة دون الحاجة للتزاحم أو التكدس أمام فروع ومراكز مبيعات الشركة، خاصة فى ظل الإجراءات الحالية التى تم اتخاذها لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تتطلب وجود مسافة أمنة بين العملاء، والانتظار فى أماكن جيدة التهوية.

 

وتشمل المدارس مدرسة السادات الثانوية بنات بالجلاء شرق طنطا، مدرسة الشهيد محمد ابراهيم الخولى الثانوية العسكرية ( الاحمدية سابقا) غرب طنطا، مدرسة السادات الثانوية بنين بشرق المحلة، مدرسة صلاح الدين الرسمية للغات غرب المحلة، مدرسة مختار كامل الثانوية بنات بزفتي، مدرسة السنطة الثانوية الصناعية العسكرية بالسنطة، مدرسة السادات الثانوية للبنات بسمنود، مدرسة الجمهورية الرسمية للغات ببسيون، مدرسة قطور الثانوية المشتركة بقطور، مدرسة الشهيد محمد هانى لاشين الثانوية بنين بكفر الزيات.

 

وأكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أنه تم اتخاذ حزمة جديدة من التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث خصصت المحافظة مقرات جديدة لمكاتب البريد فى 19 مدرسة فى جميع مراكز المحافظة تيسيرا على أصحاب المعاشات ومواجهة الزحام، مشيرا إلى توفير وسائل الحماية الطبية اللازمة للعاملين القائمين بصرف المعاشات من قفازات وأقنعة طبية الى جانب عمليات التطهير بشكل مكثف .

 

وناشد محافظ الغربية أصحاب المعاشات بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الدولة فى مجابهة وباء كورونا حرصا على سلامتهم ، موضحا أنه تم إعتماد آلية جديدة لصرف معاشات شهر ابريل المقبل على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل.

 

وأوضح المحافظ، أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل سيقومون بصرف معاشاتهم خلال أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقة 1 و2 و4 من شهر أبريل، أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام الاحد والاثنين والثلاثاء الموافق 5 و6 و7 أبريل. أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل، واعتبارًا من الاحد 12 ابريل يكون الصرف متاحا لكل من لم يقم بصرف معاشه، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.


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طلاب أولى ثانوي

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