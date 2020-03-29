ترامب يعلن منطقة كوارث كبرى بولاية كولورادو لتفشى كورونا

أ.ش.أ

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأحد، منطقة كوارث كبرى فى ولاية كولورادو، وأصدر تعليماته بتقديم مساعدات للولاية للتعافى في المناطق المتضررة من تفشى فيروس كورونا " كوفيد ـ 19" والذى بدأ في 20 يناير الماضي بالولايات المتحدة وما زال مستمرا.

وحسب بيان للبيت الأبيض، فسيكون التمويل الفيدرالي متاحا على مختلف المستويات المحلية للولاية وللمنظمات الخاصة غير الهادفة للربح بها وذلك في إطار التدابير الحمائية الطارئة بما في ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية لجميع مناطق الولاية المتضررة من تفشي الفيروس.

وحدد بيت جينور المسئول بوكالة الإدارة الفيدرالية الطارئة بوزارة الأمن الداخلي الأمريكي لي دى بالو كمنسق فيدرالي لعمليات التعافي للمناطق المتضررة.

وشهد اليوم 13 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس في ولاية كولورادو، حسب مسئولي الصحة بها ليرتفع إجمالي الوفيات بالولاية إلى 44 حالة بينما ثبتت إصابة أكثر من 2000 شخص بالفيروس.