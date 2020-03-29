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تجديد حبس عاطل لحيازته 18 ألف قرص مخدر بالإسكندرية

الأحد، 29 مارس 2020 03:29 م
تجديد حبس عاطل لحيازته 18 ألف قرص مخدر بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أمر المستشار أحمد محمود سليمان رئيس نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 18 ألف قرص مخدر بقصد الاتجار به.

 

وكان قد تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بتمكن الخدمات الأمنية بمديرية أمن الأسكندرية والمعينة لتأمين الطريق الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، من ضبط عاطل، مقيم بمحافظة الجيزة بحوزته كميات من الأقراص المخدرة أثناء استقلال سيارة.

 

وبتفتيشه عثر على 18 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول، ومبلغ مالى وهاتف محمول، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

 

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.


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