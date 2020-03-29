اليوم السابع
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تجديد حبس عاطل لاتهامه بحيازة 2 هيروين بالإسكندرية

الأحد، 29 مارس 2020 07:54 م
تجديد حبس عاطل لاتهامه بحيازة 2 هيروين بالإسكندرية هيروين - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أمر المستشار محمود زغلول رئيس نيابة العامرية أول بالإسكندرية، بتجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات،  لاتهامه بحيازة 2 كيلو هيروين و50 طربة حشيش بقصد الاتجار.

وكان قد تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم عمل كمين والقي القبض عليه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وبتفتيشه عثر بحوزته علي 8 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام، و 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها 12,500 كيلو جرام، ومبالغ مالية قدرها "372600 جنيه 740 دولار أمريكى" – 3 هواتف محمولة، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على النحو المشار إليه، تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 950,000، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة، و98 طنا من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر، بإجمالى قضايا  178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.

 

 


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