اليوم السابع
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الأحد، 29 مارس 2020 08:12 ص
خالد صلاح
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تايلاند تسجل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

الأحد، 29 مارس 2020 08:11 ص
تايلاند تسجل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة الوضع الخاص بفيروس كوفيد-19 في تايلاند اليوم الأحد، إن البلاد سجلت 143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 1388. كما سجلت البلاد حالة وفاة أخرى ليرتفع إجمالي الوفيات إلى سبع حالات.

وقال المتحدث إن أحدث حالة وفاة هي لمريض يبلغ من العمر 68 عاما حضر مباراة ملاكمة في بانكوك ارتبطت بسلسلة من الإصابات.

وفرضت السلطات إغلاقا في أقاليم باتاني ويالا وناراتيوات في الجنوب بينما طلبت السلطات في جزيرة بوكيت السياحية من الناس البقاء في منازلهم من الثامنة مساء حتى الثالثة صباحا في قيود جديدة على الحركة لكبح انتشار الفيروس.

وكانت أمرت الحكومة التايلاندية، بإغلاق المزيد من المنشآت العامة والشركات فى محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا ومددت الإغلاق القائم فى البلاد إلى نهاية أبريل، وقال مسؤول صحى إن تايلاند أعلنت اليوم عن 91 حالة إصابة جديدة بالمرض وحالة وفاة واحدة مما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 1136 وعدد حالات الوفاة إلى خمس. وبلغ عدد الحالات التى شفيت من المرض إلى الآن 97 شخصا عادوا إلى منازلهم.


تايلاند

كورونا

فيروس كورونا

اصابات كورونا

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