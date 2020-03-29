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بلجيكا تستخدم أقنعة الغطس لحل أزمة نقص أجهزة التنفس بعد نجاحها يإيطاليا

الأحد، 29 مارس 2020 01:50 م
بلجيكا تستخدم أقنعة الغطس لحل أزمة نقص أجهزة التنفس بعد نجاحها يإيطاليا تنفس صناعى - ارشيفية
كتب: أحمد علوى

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اتبعت العديد من المستشفيات في مختلف ربوع العالم المثال الإيطالي من اجل التصدي لأزمة نقص أجهزة التنفس الصناعى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث بدأت المستشفيات في استخدام اقنعة الغطس المطورة.

ووفقاً لوسائل الإعلام البلجيكية، وما برز بشكل كبير في مستشفى إيراسموس، والمرتبط بجامعة بروكسل المفتوحة ULBوالتى عقدت اتفاق مع شركة  Endo Tools Therapeutics" ، التي تطور الأجهزة الطبية، لتوفير خط كامل لإنتاج هذه الأقنعة.

وتستخدم هذه الأقنعة للمرضى الذين يعانون من مشاكل تنفسية شديدة، والهدف منها ،هو تجنب الاضطرار إلى التنبيب الرغامي للقصبة الهوائية للمريض ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، وهو يعتبر التدهور النهائي للمرض، كما يوضح فريديريك بونييه ، أخصائي العلاج الطبيعي في العناية المركزة في مستشفى إيراسموس.

وقال بونييه، انه بفضل هذا النظام ، نتجنب تدمير الحويصلات الرئوية، والتجاويف الطبيعية الموجودة في الرئتين والتي تسمح بإمداد الأكسجين في أجسامنا والتخلص من ثاني أكسيد الكربون، وكما هو معروف فإن الالتهاب الرئوي الناجم عن كوفيد-19 يلهب الغشاء الرئوي ويملأ هذه الحويصلات الهوائية بالسوائل.

وقال بونييه: تتطلب الحالات الأكثر خطورة تنبيب المرضى الذين يفتقرون إلى الأكسجين ووضعهم على جهاز التنفس الصناعي في العناية المركزة.

 وأشار بونييه ، يمكن أن تكون أقنعة الغطس حلاً مؤقتًا للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية مكثفة ولكن لا يتوفر لهم سرير وجهاز تنفس، وهي متصلة بالعديد من المرشحات والفوهات بالإضافة إلى أنبوب وآلة توفر هواء مضغوط ، مما يساعد المرضى على التنفس بشكل أفضل، ومن إحدى ميزاتها أنها تسمح للمريض بالتنفس لفترات أطول مع الشعور بالراحة بصورة اكبر.

ويوضح بونييه، أن خط إنتاج الأقنعة سيبدأ غدا الاثنين، وستتوفر الأقنعة بمجرد أن يحتاجها المريض، "يمكننا توفيرها له".

 

 


بلجيكا

التنفس الصناعى

قناع الغطس

كورونا

اخبار العالم

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