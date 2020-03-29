اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 06:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بعد تفشى فيروس كورونا فى أمريكا.. ترامب الابن يحول والده لـ"هوجان"

الأحد، 29 مارس 2020 05:59 م
بعد تفشى فيروس كورونا فى أمريكا.. ترامب الابن يحول والده لـ"هوجان" ترامب الابن
كتب آسر أحمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك ترامب الابن متابعيه بصورة لوالده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يحوله فيها للمصارع الشهير "هوجان"، في إشارة منه للمعركة التى يخوضها والده يومياً في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر ترامب الابن صورة لوالده عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، والتي صور فيها والده بأنه المصارع الشهير داخل حلبة المصارعة والخصم هو فيروس كورونا الذي يحاربه والده لإنقاذ الشعب الامريكي.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hahahahaha I love the internet. I heard about this guy🤣🤣🤣

A post shared by Donald Trump Jr. (@donaldjtrumpjr) on

سجلت الولايات المتحدة 453 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي جديد، وفق ما أعلنت جامعة جون هوبكنز.

ووفقا لما نشره موقع "سكاى نيوز"، بهذه الإصابات، ترتفع الحصيلة الاجمالية في الولايات المتحدة إلى 1891 وفاة منذ ظهور الفيروس، وهو عدد يقل عن إيطاليا (10023 وفاة) وإسبانيا 5812 والصين 3299 وحتى فرنسا 2317، وفق نفس المصدر.

 

وسجلت جامعة جونز هوبكنز 115547 إصابة إجمالية في أميركا حتى الساعة "18:55 توقيت غرينيتش"، السبت، أي 21309 إصابة جديدة خلال يوم واحد (بزيادة قدرها 23 بالمئة عن اليوم السابق)، وهو ما يمثل أيضا رقما قياسيا.

وقال الرئيس، دونالد ترامب، السبت، إنه يدرس إمكانية فرض إغلاق على ولاية نيويورك التي صارت بؤرة الوباء في البلاد بعد تسجيلها 50 ألف إصابة بكوفيد-19.  


ترامب الأبن

امريكا

اخبار امريكا

فيروس كورونا

كورونا في امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
من البلكونة.. ياسر يشارك بصورة لمظاهر الحظر من كفر الشيخ

من البلكونة.. ياسر يشارك بصورة لمظاهر الحظر من كفر الشيخ

أخبار مصر اليوم.. استثناء الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

أخبار مصر اليوم.. استثناء الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة