موسكو (أ ش أ)

دعا بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، أبناء الكنيسة الأرثوذكسية الروسية للامتناع عن التردد على الكنائس حتى صدور مباركة خاصة منه بهذا الخصوص، وذلك بسبب تفشى فيروس "كورونا"، وقال كيريل - خلال عظة اليوم الأحد، فى كاتدرائية المسيح المخلص بموسكو، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "الكنيسة تناشدكم الالتزام الصارم بالقواعد، التى تقترحها اليوم السلطات الصحية الروسية، أدعوكم أعزائى لعدم التردد على المعابد خلال الأيام القادمة حتى صدور مباركة بطريركية خاصة".

يُذكر أن قيادة البطريركية الروسية استنكرت، في وقت سابق، مواقف بعض القساوسة والرهبان الداعية لتجاهل إجراءات الوقاية من كورونا، واصفة هذه المواقف بأنها غير مسؤولة. وكانت الكنيسة الروسية قد قننت مؤخرا الصلاة الخاصة بالدعاء لإنهاء وباء "كورونا".

وكانت مصادر إعلامية أفادت نقلا عن وزارة الصحة فى روسيا عن تسجيل 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1534 شخصا، وفى وقت سابق أعلن محافظ مدينة سان بطرسبورج الروسية ألكسندر بيجلوف، أن أحد المرضى الذين خضعوا لفحوصات (كوفيد-19) أظهرت أنها إيجابية، قد توفى فى مستشفى المدينة "بوتكين".

وقال بيجلوف، للصحفيين عقب اجتماع بشأن الوقاية من فيروس "كورونا": "علمنا اليوم أن مريضا توفى فى مستشفى بوتكين. سيتم توضيح السبب بعد تشريح الجثة. لدينا بالفعل خسارة واحدة". وأضاف، بأن هذا المريض أجرى فحصاً لـ(كوفيد-19) تبين بأنه إيجابى، من ناحية أخرى أعلنت غرفة العمليات في العاصمة وفاة مريضة أخرى فى موسكو تبلغ من العمر 69 عاماً وذلك خلال نقلها إلى المستشفى حيث تأكد أن لديها التهاب رئوى ثنائى.