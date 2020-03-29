يُذكر أن قيادة البطريركية الروسية استنكرت، في وقت سابق، مواقف بعض القساوسة والرهبان الداعية لتجاهل إجراءات الوقاية من كورونا، واصفة هذه المواقف بأنها غير مسؤولة. 

وكانت الكنيسة الروسية قد قننت مؤخرا الصلاة الخاصة بالدعاء لإنهاء وباء "كورونا".