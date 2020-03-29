الهند تسجل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا

وكالات

ذكرت شبكة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل منذ قليل، أن الهند سجلت 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 25 حالة.

وشهدت العديد من شوارع الهند، زحاما شديدا من العمال المهاجرين، عقب إنتهاء عملهم وعودتهم للمنازل، نتيجة ما إتخذته الدولة الهندية من إجراءات إحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء الهندى، أعلن فرض الإغلاق التام فى البلاد لمواجهة فيروس كورونا لمدة 21 يوما، وفى وقت سابق قررت السلطات المعنية فى دولة الهند، توسيع حالة الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليشمل 32 مقاطعة وإقليما اتحاديا .

وألغت السكك الحديدية فى الهند، كل خدمات قطارات الركاب فى البلاد حتى 31 مارس بسبب تفشى فيروس كورونا، وقد أعلنت الهند حظر التجوال فى أنحاء البلاد لمدة 14 ساعة لمواجهة انتشار وباء كورونا.