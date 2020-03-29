اليوم السابع
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الأحد، 29 مارس 2020 05:09 ص
خالد صلاح
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الهند تبحث تحويل عربات القطارات إلى عنابر عزل للمصابين بفيروس كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 05:00 ص
الهند تبحث تحويل عربات القطارات إلى عنابر عزل للمصابين بفيروس كورونا أرشيفية
رويترز

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قالت الهند، إنها تعتزم تحويل بعض عربات السكك الحديدية إلى عنابر عزل صحى للمرضى المصابين بفيروس كورونا في الوقت الذى تسارع فيه السلطات لتجهيز البنية الأساسية الصحية للبلاد لارتفاع متوقع في حالات الإصابة.

وطلب رئيس الوزراء ناريندرا مودي من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة الأسبوع الماضي أن يلزموا بيوتهم 3 أسابيع في أكبر عملية إغلاق في العالم في محاولة للحد من انتشار المرض. وتوقفت شبكة قطارات الهند التي تمثل شريان حياة للبلاد.

وقالت شركة السكك الحديدية الهندية في بيان، السبت إنه تم تحويل عربة قطار إلى نموذج أولي لمرفق للعزل الصحي.

وذكرت الشركة على موقعها الإلكتروني أنه فور حصولها على الموافقة فإن الخطة تقضي بأن تحول كل منطقة من مناطق السكك الحديدية الهندية عشر عربات إلى مثل هذه العنابر كل أسبوع. وتتبع شركة السكك الحديدية الهندية 16 منطقة.

وأعلنت الهند عن 918 حالة إصابة بفيروس كورونا بما في ذلك 19 حالة وفاة.

وبصفة عامة ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في جنوب آسيا إلى 2648 حالة من بينها 39 حالة وفاة. وأعلنت سريلانكا عن أول حالة وفاة بكورونا يوم السبت وهي لمرشد سياحي عمره 65 عاما كان مصابا بالسكرى


الهند

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قطارات الهند

فيروس كورونا

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