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"الهجرة" و"الطيران" ينسقان الجهود لعودة 37 مصريًا عالقا بتونس بسبب كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 11:38 ص
"الهجرة" و"الطيران" ينسقان الجهود لعودة 37 مصريًا عالقا بتونس بسبب كورونا السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج
كتب محمود راغب

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أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تواصلها مع الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى، والذي عمل على التنسيق مع الخطوط الجوية التونسية، لنقل المصريين العالقين في مطار قرطاج بتونس، بعد تلقيها مناشدة من 37 مصريًا عالقًا بدولة تونس.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن السفيرة نبيلة مكرم أكدت أهمية الجهود التى يبذلها وزير الطيران المدني، والاستجابة السريعة تجاه أي مستجدات لإعادة المصريين بالخارج، وقيامه بنفسه بقيادة طائرة العودة لبعض العالقين، مؤكدة أن وزارة الهجرة تعمل على التنسيق الدائم مع وزارات الدولة المختلفة، لمتابعة موقف المصريين العالقين حول العالم، وتنسيق الجهود لعودتهم وقتما تقتضي الظروف وتسمح حركة الطيران في الدول المختلفة.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، أن المصريين الـ 37 العالقين في تونس، سيستقلون طائرة الخطوط الجوية التونسية، في طريقهم للقاهرة، مشيدة بحرص وزارة الطيران المدني المصرية على التنسيق مع نظيرتها التونسية لإعادة المصريين من تونس الشقيقة، مشيرة إلى أن المصريين العائدين أغلبهم كان عالقًا بعد توقف رحلات الطيران وهم في زيارات عمل، أو زيارات سريعة، والبعض الآخر يعمل في اليونيسيف ومنظمات الأمم المتحدة في ليبيا وتوجه لتونس ليتمكن من العودة.

وفي السياق ذاته، تؤكد السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة، على متابعة موقف المصريين العالقين حول العالم، وأن الوزارة تبذل كافة الجهود للتنسيق مع الدول المختلفة بما يسمح بإعادة المواطنين العالقين والحالات الاستثنائية، مشددة على قيام العالقين الذين لم يستكملوا بياناتهم بالتواصل مع السفارات والقنصليات في الدول المختلفة، وملء النماذج الإليكترونية الخاصة بذلك:
‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKRxP4OoLfJlbB7xbYX-I2fxFalP4HSgQULhjBtAOiBH-w8Q/viewform
‏‎
أو البريد الإلكترونيEgyexpcare2020@gmail.com، كذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك 01069613755/01062437210




 


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تونس

كورونا

فيروس كورونا

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