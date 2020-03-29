اليوم السابع
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المغرب: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 463 حالة

الأحد، 29 مارس 2020 08:00 م
المغرب: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 463 حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الرباط أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 104 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابة بالفيروس فى المملكة إلى 463 حالة.

وأهابت وزارة الصحة المغربية - فى بيان اليوم الأحد - بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط فى التدابير الاحترازية التى اتخذتها السلطات بكل وطنية ومسؤولية.

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا فى المغرب إلى 450 حالة، بعد تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إصابتها حسب تحاليل مخبرية، وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة، وأفاد تحديث لبيانات وزارة الصحة، منتصف نهار اليوم الأحد، بأن العدد الإجمالى للوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس بلغ 26 حالة، وازدادت حالة شفاء واحدة لترفع المجموع إلى 13.

 

كانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، تشير إلى تسجيل 437 حالة إصابة مؤكدة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية، وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط فى التدابير الاحترازية التى اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

 

وكانت طائرة مغربية ثالثة،توجهت تابعة للخطوط الملكية الجوية إلى الصين لجلب معدات ومستلزمات طبية خاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأكدت الخطوط الملكية الجوية المغربية فى بيان لها، أمس السبت، أنها عادة ما تقوم برحلات الشحن الجوى طائرة مخصصة للشحن، لكن فى ظل الظروف الحالية بسبب الفيروس قامت الخطوط الملكية المغربية ببعث طائرة الدريملاينر لكى تقوم بجلب الحمولة باسرع وقت دون الحاجة للتزود بالوقود باى مطار اخر.

 

وأضافت الخطوط الملكية الجوية المغربية أنه سيتم ترتيب الحمولة بشكل آمن على المقاعد وفى الخزائن العلوية وبطن الطائرة لتلائم أكبر قدر ممكن من الحمولة، حيث يمكنها ان تنقل اكثر من 25 طنا من الإعدادات الطبية.

 

 


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