القوى العاملة:نتابع تسجيل العمالة غير المنتظمة على المنظومة الإلكترونية يوميا

كتب محمود راغب

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، اجتماعا مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم والمسئولين بالوزارة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بالوزارة ومديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة، حفاظاً على صحة وسلامة العاملين، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) .

وفي مستهل الاجتماع، شدد الوزير على أهمية التعاون والمشاركة بين الإدارات والمديريات فى تخطى تلك الأزمة، ومتابعة الاجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة ، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة المهنية .

ووجه الوزير ضرورة تقديم تقرير يومي لتلك الأزمة لحظياً على مستوى الوزارة والمديريات، من خلال غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بجميع مديريات القوي العاملة، وذلك بالمنشآت التى تمت متابعتها، للتغلب على تلك الأزمة، باعتبارها وضع استثنائي والتعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ما يحتاج من الجميع العمل بمنظومة الفرد الواحد للمحافظة على رونق الصورة ونظافتها ببذل الجهد أضعاف الأضعاف عما سبق لوضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.

وأكد سعفان ضرورة وضع جدول زمني محدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 48 ساعة منعا من أية تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

وشدد الوزير على ضرورة متابعة منظومة تسجيل العمالة غير المنتظمة علي المنظومة الإلكترونية للوزارة بنظام الرقم القومى للعامل ومتابعة التسجيل لحظياً والتعامل مع أى مشكلة تواجه المنظومة فور حدوثها تسهيلاً على العمال في عملية التسجيل .

ونوه الوزير إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني فى دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة، مؤكداً أن المشاركة مفتوحه لأى جهة تريد ذلك لخدمة أبناؤنا من العمالة غير المنتظمة .





