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ومشروع القطار المكهرب

"القومية للانفاق" تعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة للمترو ضدكورونا

الأحد، 29 مارس 2020 09:33 ص
"القومية للانفاق" تعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة للمترو ضدكورونا القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة
كتب رضا حبيشى

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قامت الهيئة القومية للأنفاق بتعقيم وتطهير مواقع تنفيذ المرحلتين الرابعة والثالثة من الخط الثالث للمترو وكذلك مواقع مشروع القطار المكهرب السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان الجارى تنفيذهم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كانت شركة المترو أعلنت إطلاق حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالمترو في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيرو، ويقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات في المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف في حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التي تم لصقها في المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه في إصابتها هى أي شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أي مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التي تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أي مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.

 وأضافت المنشورات ، أن الحالات المؤكدة هي المشتبهة التي تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أي حالات مؤكد يشتبه في إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.

 


 
القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (1)
القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (1)

 

القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (2)
القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (2)

 

 

القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (3)
القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (3)

 

 

القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (4)
القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (4)

 

 

القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (5)
القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (5)

 

 

القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (6)
القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (6)

 

 

القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (7)
القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (7)

 

 

القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (8)
القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (8)

 

 

القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (9)
القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (9)

 

 

القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (10)
القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (10)

 

 

القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (11)
القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (11)

 

 

القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (12)
القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (12)

 

 

القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (13)
القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (13)

 

 

القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (14)
القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (14)

 

 

القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (15)
القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (15)

 

 

القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (16)
القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (16)

 

 

القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (17)
القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (17)

 

 

القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (18)
القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (18)

 

 

القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (19)
القومية للأنفاق تطهر وتعقم مواقع تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب (19)

 


 


كورونا

المترو

تطهير المترو

فيروس كورونا

اخبار مصر

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