القومى للمرأة بالبحر الأحمر يشارك فى حملة طرق الأبواب بسفاجا للتوعية بكورونا.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شارك المجلس القومى للمرأة ، فرع البحر الأحمر ، فى حملة طرق الأبواب ، للتوعية بفيروس كورونا ، التى أطلقها مجلس مدينة سفاجا بأحياء المدينة ، بهدف توعية السيدات بخطورة فيروس كورونا وطرق الوقاية منه والحد من انتشاره من خلال تطبيق السلوكيات الصحية السليمة.

من جانبها قالت هدى المغربى ، رئيس مدينة القصير، أن فاعليات حملة طرق الأبوتب بدأت من خلال مجموعات العمل التى تم تشكيلها من أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة والمتطوعين والرائدات الريفيات من مدينتىّ الغردقة وسفاجا للعمل معا .

وأضافت رئيس مدينة سفاجا ، أن حملة طرق الأبواب هدفها توعية السيدات بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه ، حيث جاءت الحملة على هامش حملة التعقيم والتطهير المكبرة التى قام بها مجلس المدينة بمشاركة جميع الجهات الحكومية ، والجمعيات الأهلية وعدد من المتطوعين لتطهير وتعقيم المدينة.

ومن جانبها قالت الدكتورة رباب زمزمى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر، إن الحملة استهدفت جميع مناطق المدينة من خلال الحوار المباشر مع كبار السن وتوعيتهم بالعادات الصحية التى يجب إتباعها لتجنب الإصابة بالفيروس.

وأضافت زمزمى أن مجموعة العمل من السيدات قمن بشرح المعلومات الأساسية الخاصة بالأمراض الفيروسية وطرق انتقالها والوقاية منها وكيفية التعامل مع الحالات المصابة.

وقدمت الدكتورة رباب والفريق المرافق لها شرحا تفصيليا بالصور عن طرق الوقاية المختلفة، من أهمها الامتناع عن السفر الى الأماكن المصابة وعدم التواجد بالأماكن المزدحمة وضرورة غسل الأيدى المتكرر ، بالإضافة إلى التقليل من الاحتاك بالمصابين واقتصار التعامل مع المصابين من خلال فرق طبية مدربة ومزودة بواقيات شخصية.

كما أكدت ضرورة المحافظة على النظافة الشخصية والحرص على نظافة الأسطح والأرضيات والمحافظة على العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائى وممارسة الرياضة، مع ضرورة الحفاظ وتقوية الجهاز المناعى والبعد عن التدخين.

حملة طرق الأبواب بالقومى للمرأة بسفاجا

حملة طرق الأبواب بالقومى للمرأة بسفاجا

حملة طرق الأبواب بالقومى للمرأة بسفاجا