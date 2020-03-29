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الصين تحذر من موجة جديدة لتفشى فيروس كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 10:07 ص
الصين تحذر من موجة جديدة لتفشى فيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال متحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، إن تزايد عدد الإصابات الوافدة بفيروس كورونا في البلاد أثار احتمال تعرضها لموجة تفشي ثانية. وقال مي فنج "الصين لديها بالفعل 693 حالة من الخارج، مما يعني أن إمكانية حدوث موجة تفشي جديدة لا تزال كبيرة نسبيا".

وقالت السلطات الصحية الصينية، اليوم الأحد، إن الصين سجلت 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى البر الرئيسي أمس السبت انخفاضا من 54 في اليوم السابقوأضافت أن جميع الإصابات الجديدة باستثناء واحدة هى لمسافرين قادمين من الخارج.

وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيسي الصينى 3300 إجمالا بينما بلغ عدد الإصابات 81439.

 


كورونا

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ووهان

فيروس كورونا

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