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"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 09:00 ص
"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة عن سلسلة من الأخطاء التى لابد من تجنبها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وأولها استخدام اليدين عن السعال أو العطس بدلاً من الكوع، بالإضافة إلى عدم غسيل الأيدى بعد العطس والسعال، وكذلك عدم لمس العينين والأنف والفم بدون نظافة اليد.

ونصحت وزارة الصحة بعدم التواجد فى تجمعات وعدم الاحتكاك المباشر بالمصابين ومشاركتهم أدواتهم الشخصية، فضلا عن الاعتماد على نظام غذائى غير صحى والاستمرار فى تدخين الشيشة .

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة، من أصل الـ161 حالة التى تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح، أنه جرى تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردنى الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التى تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالى يبلغ من العمر 73 عامًا، و 5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد، أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.

وأكد مجاهد، مجددًا عدم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أى إصابات سيجرى الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


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