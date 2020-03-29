الشئون الإسلامية السعودية تطلق خدمة تعريف إلكترونية لـ90 ألف مؤذن

كتب - إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، اليوم إطلاق خدمة "تعريف إلكتروني للمؤذنين'' وذلك لتمكينهم من مزاولة عملهم أثناء فترة حظر التجول، حيث يتوقع أن يستفيد من هذه الخدمة أكثر من 90 ألف مؤذن في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بمنصة تويتر إن الخدمة متاحة عبر بوابتها الإلكترونية، حيث بإمكان المؤذنين الدخول على الخدمة وطباعة التعريف، لإبرازه للجهات الأمنية المختصة عند الحاجة.

وأبانت أنه للاستفادة من الخدمة يجب أن يكون المؤذن على رأس العمل، أن يكون لديه حساب على البوابة الإلكترونية، وأن يسبق له تحديث بياناته من خلال الفرع أو من خلال خدمة تحديث بيانات منسوبي المساجد.

وتابع وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قبل أيام سير تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين ومنسوبي المساجد عبر منصة التواصل بالبوابة الإلكترونية للوزارة، التي أطلقتها الوزارة للاستفادة من خدماتها المتنوعة عن بعد تزامنًا مع الإجراءات الاحترازية التي تقدمها أجهزة الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.