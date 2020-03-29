السيسى يوجه باستكشاف التصنيع المحلى للمستلزمات الطبية الناقصة على مستوى العالم

كتب محمد الجالى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى باستكشاف إمكانية التصنيع المحلى للمستلزمات والأجهزة الطبية التى تواجه نقصاً حاداً على المستوى العالمى، وذلك وفق المعايير الدولية، فضلاً عن العمل على استكمال أى نقص في المستلزمات الطبية والكوادر البشرية الطبية فى مختلف مراكز تقديم الخدمات الصحية فى مصر.

جاء ذلك اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالى والبحث العلمى، والمالية، والصحة والسكان، وذلك بحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، و مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.