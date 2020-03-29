اليوم السابع
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السكرتير العام المساعد لبورسعيد يتابع تنفيذ قرار إغلاق الشواطئ.. صور

الأحد، 29 مارس 2020 03:34 م
السكرتير العام المساعد لبورسعيد يتابع تنفيذ قرار إغلاق الشواطئ.. صور عبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح

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تابع عبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد إجراءات تنفيذ إغلاق شاطئ محافظة بورسعيد طبقًا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية في هذا الشآن والخاص بإغلاق كافة الشواطئ علي مستوي الجمهورية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيرس كورونا المستجد.

وأكد السكرتير العام المساعد لبورسعيد علي اهمية التزام المواطنين بالتعليمات الخاصة بعدم التوجة إلي الشاطئ حرصًا علي سلامتهم في هذا التوقيت الذي تتكاتف فيه كافة جهود الدولة المصرية من أجل مواجهة الفيرس.

من ناحية أخرى قالت محافظة بورسعيد أنه فى ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الدولة المصرية حفاظًا على سلامة المواطنين المصريين فقد تم تأجيل موعد فتح باب التظلمات لمواليد فترة الهجرة للحصص الاستيرادية وفقا لقرار مجلس إدارة المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد والذي كان مقررًا له الأول من إبريل المقبل وذلك لحين إشعارًا آخر وذلك اتساقًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة من قبل الحكومة المصرية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

كما تابع الدكتور منصور بكرى، رئيس حى المناخ المرور بنطاق الحي علي المخابز ومكاتب البريد والبنوك لتوعية المواطنين بترك مسافة مناسبة بينهم لمنع الإختلاط والحفاظ علي السلامة الصحية أثناء شراء الخبز أو صرف الرواتب والمعاشات وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وأبدي المواطنين إلتزامًا كبيرًا وإستجابة للتوجيهات وخلال تواصله مع المواطنين وجه رئيس الحي الشكر للمواطنين لإلتزامهم وطالبهم بالإستمرار منعًا لإنتشار الفيروس يأتى ذلك فى إطار المتابعة والمرور اليومى الذى يقوم به رئيس الحى واللجان المشكلة من الحى لمتابعة وتوعية المواطنين بنطاق الحى.

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بورسعيد

اخبار بورسعيد

شاطى بورسعيدـ اغلاق الشواطئ

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