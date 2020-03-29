اليوم السابع
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الرأى الكويتية: مغادرة 303 مصريين مقيمين بالكويت فى رابع رحلات الإجلاء

الأحد، 29 مارس 2020 11:39 ص
الرأى الكويتية: مغادرة 303 مصريين مقيمين بالكويت فى رابع رحلات الإجلاء مصر للطيران
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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ضمن رحلات إجلاء المصريين، سيّرت السفارة المصرية فى الكويت بالتنسيق مع «مصر للطيران» رحلتها الرابعة، صباح اليوم الأحد، وعلى متنها 303 مقيمين مصريين من الذين دخلوا البلاد بكروت زيارة عائلية وتجارية وسياحية والحالات الإنسانية.

ووفقا لصحيفة الرأى الكويتية، شملت الرحلة 25 مبعدا عن البلاد بسبب مخالفتهم لقانون الإقامة، وأصبح عدد المغادرين المصريين منذ تسيير رحلات الإجلاء 1293 شخصا.

وأمس السبت انطلقت، ثالث رحلات الإجلاء للمصريين المقيمين فى الكويت عبر مطار الكويت الدولي، بالتنسيق مع السفارة المصرية، وعلى متنها 340 شخصا من الزائرين والحالات الإنسانية والمقيمين الراغبين بالعودة إلى بلدهم ممن ألغوا إقاماتهم، وذلك ضمن خطة اجلاء مصرية.

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الصحة الكويتى باسل الصباح تعافى 3 حالات مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين فى الكويت إلى 67 حالة.

وكان وزير الصحة الكويتى قد أعلن فى وقت سابق أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. 

 

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كورونا

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