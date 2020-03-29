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الدفاع الروسية: إرسال شحنة مساعدات إنسانية مخصصة لأطفال محافظة اللاذقية

الأحد، 29 مارس 2020 03:00 ص
الدفاع الروسية: إرسال شحنة مساعدات إنسانية مخصصة لأطفال محافظة اللاذقية أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إيصال شحنة من المساعدات الإنسانية المخصصة لأطفال محافظة اللاذقية شمال غربي سوريا .

وقال رئيس حركة روسيا القوية أنطون تسفيتكوف - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية السبت، إن "عسكريين من روسيا وممثلين عن الحركة قاموا بإيصال مساعدات تشمل أكثر من 500 حقيبة مدرسية وغيرها من المستلزمات المدرسية إضافة إلى الحلوى، وغيرها من هدايا للأطفال إلى محافظة اللاذقية".

وأضاف "تعيش سوريا اليوم أوقاتا صعبة، حيث تواجه الخطر الإرهابي من جهة، لكن القوات المسلحة الروسية تساعدها في مكافحة هذه العدوى بنجاح.. ومن جهة ثانية يهددها فيروس كورونا الذي تسلل للأسف إلى البلاد".

وتابع: "تكمن مهمتنا الرئيسة في مساعدة أطفال سوريا وهم الثروة الأهم في أي مجتمع"، منوها بأن ابتسامة الأطفال وإشراكهم في العملية التعليمية أهم شيء لسوريا الآن"، مضيفا أن هدف العمل الإنساني هذا يكمن بالدرجة الأولى في مساعدة الأطفال من العائلات الفقيرة والأسر كثيرة الأطفال والأشد حاجة.


روسيا

الدفاع الروسيه

سوريا

مساعدات روسيه

اللاذقيه

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