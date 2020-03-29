الداخلية تعلن مقتل عنصرين إجراميين شقيقين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالفيوم

كتب محمود عبد الراضي

لقي اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالفيوم مصرعهما فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحازم لكافة صور الخروج على القانون وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة لاسيما فى مجال القتل والسرقات بالإكراه وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، إختباء إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة الأول (45 سنة، مُقيم بدائرة مركز الفيوم، سبق إتهامه فى 9 قضايا "قتل، شروع فى قتل، سلاح بدون ترخيص، تبديد"ومطلوب التنفيذ عليه فى 9 أحكام قضائية، كما أنه مطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا "مقاومة سلطات، حيازة سلاح نارى، إطلاق أعيرة نارية ومشاجرة) ، وشقيقه "35 سنة" سبق إتهامه فى قضيتى "سرقة بالإكراه، مقاومة سلطات" ومطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام "تبديد") بإحدى القرى بدائرة شرطة مركز شرطة الفيوم.

عقب تقنين الإجراءات قام قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى وقوات الأمن بالفيوم مدعومين بقوات الأمن المركزى، بإعداد حملة أمنية إستهدفت ضبط المتهمين، ولدى مشاهدتهما للقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاهها، فبادلتهما القوات بالمثل مما أدى إلى مصرعهما، وبتمشيط المكان عُثر بجوارهما على (2بندقية آلية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.