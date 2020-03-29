اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 01:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الداخلية تعلن مقتل عنصرين إجراميين شقيقين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالفيوم

الأحد، 29 مارس 2020 11:59 ص
الداخلية تعلن مقتل عنصرين إجراميين شقيقين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالفيوم أحد العناصر الإجرامية المقتولة
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالفيوم مصرعهما فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحازم لكافة صور الخروج على القانون وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة لاسيما فى مجال القتل والسرقات بالإكراه وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، إختباء إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة الأول (45 سنة، مُقيم بدائرة مركز الفيوم، سبق إتهامه فى 9 قضايا "قتل، شروع فى قتل، سلاح بدون ترخيص، تبديد"ومطلوب التنفيذ عليه فى 9 أحكام قضائية، كما أنه مطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا "مقاومة سلطات، حيازة سلاح نارى، إطلاق أعيرة نارية ومشاجرة) ، وشقيقه "35 سنة" سبق إتهامه فى قضيتى "سرقة بالإكراه، مقاومة سلطات" ومطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام "تبديد") بإحدى القرى بدائرة شرطة مركز شرطة الفيوم.

عقب تقنين الإجراءات قام قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى وقوات الأمن بالفيوم مدعومين بقوات الأمن المركزى، بإعداد حملة أمنية إستهدفت ضبط المتهمين، ولدى مشاهدتهما للقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاهها، فبادلتهما القوات بالمثل مما أدى إلى مصرعهما، وبتمشيط المكان عُثر بجوارهما على (2بندقية آلية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


عناصر إجرامية

الامن العام

مقتل عنصرين اجراميين

الداخلية

وزارة الداخلية

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة