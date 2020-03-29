اليوم السابع
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خالد صلاح
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الجزائر تدين بشدة هجمات إرهابية استهدفت بلدتين شمالى موزمبيق

الأحد، 29 مارس 2020 01:20 ص
الجزائر تدين بشدة هجمات إرهابية استهدفت بلدتين شمالى موزمبيق أرشيفية
أ.ش.أ

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أدانت الجزائر بشدة اليوم الهجمات التي استهدفت بلدتي "موكيمبوا دي برايا" و "كيسنجانا" في منطقة كابو ديلغادو شمال موزمبيق مؤخرا.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية السفير عبد العزيز بن علي الشريف - في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية مساء اليوم السبت - "نُدين بشدة الهجمات التي استهدفت يومي 23 و 25 مارس الجاري بلدتي موكيمبوا دي برايا وكيسنجانا في منطقة كابو ديلغادو شمال موزمبيق، والتي خلفت العديد من الضحايا وتسببت في تحطيم عديد التجهيزات والمنشآت العمومية".

وأضاف "نعبر عن تضامننا مع حكومة وشعب موزمبيق ونؤكد لهم تضامننا امام هذه المحنة، واننا مقتنعون بقدرة سلطات وشعب موزمبيق على التخلص من تهديد الإرهاب وتجاوز الخلافات الحالية بفضل الجهود التي ما فتئوا يبذلونها من اجل إقرار السلم والاستقرار وتشجيع التنمية في البلد".  


موزمبيق

هجوم ارهابى

الجزائر

الخارجيه الجزائريه

ارهاب

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