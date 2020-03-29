الجريدة الرسمية تنشر قرار التضامن الاجتماعي بتعديل لائحة النظام الاساسي لجمعية اهلية

الغربية - مصطفى عادل

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 74 بتاريخ 29مارس 2020 قرار امانى النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، برقم 149لسنة 2020 بتعديل قيد لائحة النظام الاساسي لجمعية احياء التقوى لخدمة القرآن والعلم – صناديد – مركز طنطا.

وجاء فى نص القرار بعد الإطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149لسنة 2019ولائحته التنفيذية، وعلى مذكرة ادارة الجمعيات بالمديرية، بشأن إجراءات تعديل لائحة النظام الأساسي لجمعية أحباء التقوى لخدمة القرآن والعلم بنقل حساب الجمعية من مكتب بريد صناديد إلى بنك القاهرة فرع طنطا، طبقا لأحكام القانون رقم 149لسنة 2019 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات

من ناحية اخرى نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 74 بتاريخ 29مارس 2020 قرار امانى النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، برقم 2168لسنة 2020 بقيد جمعية الحب والسلام بكفر الزيات طبقا لأحكام القانون رقم 149لسنة 2019.

وجاء فى نص القرار بعد الإطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149لسنة 2019ولائحته التنفيذية، وعلى مذكرة ادارة الجمعيات بالمديرية، بشأن إجراءات إجراءات قيد جمعية الحب والسلام بكفر الزيات طبقا لأحكام القانون رقم 149لسنة 2019 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات برقم 2168 بعنوان المقر من شارع محمد شهاب بعزبة عفيفي – كفر الزيات – غربية، ميدان العمل مساعدات اجتماعية، رعاية ذوي احتياجات خاصة، خدمات ثقافية وعلمية ودينية، وخدمات صحية، حماية البيئة، خدمات اقتصادية، النطاق الجغرافي للعمل المحافظة.

كما نشرت الجريد الرسمية فى عددها 74فى 29مارس 2020 إعلان فقد خاتم شعار الجمهورية لإدارة شئون الطلاب بكلية التمريض جامعة طنطا.

وجاء فى إعلان الفقد تعلن كلية التمريض جامعة طنطا عن فقد البصمة الكودية رقم 4992لخاتم شعار الجمهورية الخاصة بها، واعتبارها ملغيه، محذره بعد التعامل بها منعا للتعرض للمسائلة القانونية.