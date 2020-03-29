الجريدة الرسمية تنشر إعلان فقد خاتم شعار الجمهورية لشئون الطلبة بتمريض طنطا

مصطفى عادل

نشرت الجريد الرسمية فى عددها 74فى 29مارس 2020 إعلان فقد خاتم شعار الجمهورية لإدارة شئون الطلاب بكلية التمريض جامعة طنطا.

وجاء فى إعلان الفقد تعلن كلية التمريض جامعة طنطا عن فقد البصمة الكودية رقم 4992لخاتم شعار الجمهورية الخاصة بها، واعتبارها ملغيه، محذره بعد التعامل بها منعا للتعرض للمسائلة القانونية.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت امس الأربعاء،نص قرار مديرية الزراعة فى محافظة الغربية بشأن قرارات الجمعيات العمومية الغير عادية لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض،التابعة لمركز سمنود الخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 2014 ، ورقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014.

اجتمعت الجمعيات العمومية الغير عادية لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض المذكورة بالجدول بعد اجتماعات قانونية بمقرات تلك الجمعيات ، وقررت تعديل المادة 16 البند على النحو التالى " تعديل المادة 16 بند أولا - راس المال المسهم ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم قيمة السهم كما هو موضح بالجدول .

كما تقرر تعديل المادة 51 الفقرة الثانية ويمنح أعضاء المجلس مكافات عن حضور الجلسات .. الى اخر الفقرة كما هو موضح بالجدول ، وقيدت هذة التعديلات بسجل إدارة التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالمحافظة .

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت، قرار أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، بتعديل قيد جمعية أهلية بطنطا، وقرار حل جمعية أهلية اخرى بمركز زفتى.

كما الجريدة الرسمية إعلان فقد دفتر الزواج رقم 93115 العقود من 1 حتى 8، الخاص بنيابة مركز طنطا لشئون الأسرة، وتضمن إعلان فقد دفتر الزواج الخاص بنيابة مركز طنطا لشئون الأسرة، ويُعد لاغيا ومن يستعمله يُعرض نفسه للمساءله القانونيه.