التصديرى لمواد البناء: حركة أتوبيسات نقل العمال للمصانع يسهم بانتظام الإنتاج

كتب إسلام سعيد

أكد المهندس فاروق مصطفى، وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء، ورئيس شركة فينيسيا للسيراميك، أن الإجراءات الحكومية الأخيرة وخاصة ما تم إعلانه من قبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن السماح لسيارات نقل عمال المصانع التحرك بحرية، من شأنه المساهمة فى انتظام الإنتاج فى المصانع المختلفة.

وأضاف مصطفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أنظمة عمل المصانع تقتضى تواجد العمال على مدار 24 ساعة، وذلك لدورية الإنتاج والاسهام فى عدم توقف خطوط الإنتاج خلال فترة حظر التجوال، مشيرًا إلى أن لقاء الدكتور مصطفى مدبولى مع رئيس اتحاد الصناعات خرج بنتائج إيجابية جدا بالنسبة للقطاع الصناعي.

ولفت وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء، إلى أن السماح للمصانع باستثناء عمالها من حظر التجول بشرط الحصول على تصريح مرور للعمال أو للأتوبيس التابع للمصنع من المحافظة التابع لها، يحتاج مزيد من الإيضاح لكيفية استخراج هذه التصاريح، وهل ستكون تصاريح يومية أم تصريح دائم يتم العمل به لكل مصنع.

وعلى جانب آخر، أكد فاروق مصطفى، أن تأخذ الحكومة فى الاعتبار مطالب المصنعين فى الاعتبار بشأن اعفاء المصانع من سداد التأمينات الاجتماعية وإلغاء ضريبة الدخل لمدة 6 أشهر، إلى جانب خصم 50% من قيمة الأجور المدفوعة للعاملين من ضرائب الأرباح التى تدفعها الشركات، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المصنعين والتى تشمل سداد أجور العاملين كاملة.