البحرين تواصل إجلاء مواطنيها العالقين فى الدوحة اليوم

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت وزارة الصحة فى مملكة البحرين، عن وصول المواطنين المتواجدين في مسقط القادمين من إيران عبر الدوحة صباح أمس على متن طائرة مؤجرة لإجلائهم، وذلك بعد التنسيق مع الأشقاء في سلطنة عمان، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الطبية المحكمة المتبعة من قبل وزارة الصحة البحرينية، لكافة القادمين من الدول المنتشر بها فيروس كورونا (COVID-19)، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم وطاقم الطائرة وكذلك المواطنين والمقيمين.

ووفقا لصحيفة الأيام البحرينية، قدمت الوزارة الشكر للأشقاء في سلطنة عمان على تعاونهم لإجلاء المواطنين، واتخاذهم لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

وأشارت الوزارة إلى أنها تواصل جهودها نحو تكثيف كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19) بإخضاع المواطنين فور وصولهم للفحوصات المختبرية تحت إشراف طاقم طبي متخصص، ونقلهم بحسب نتائج الفحوصات لإحدى مراكز الحجر الصحي الاحترازي أو مراكز العزل والعلاج وفقاً للإرشادات وللمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وقال وزارة الصحة البحرينية إن العمل مستمر للتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإجلاء المواطنين المتواجدين في الخارج مع الحرص على توفير أقصى درجات الكفاءة في الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة لجميع القادمين من الخارج.