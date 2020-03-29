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البحرين تدين إطلاق الحوثيين صواريخ بالستية على الرياض وجازان

الأحد، 29 مارس 2020 11:58 ص
البحرين تدين إطلاق الحوثيين صواريخ بالستية على الرياض وجازان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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اعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة لإطلاق ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران صواريخ بالستية على مدينتي الرياض وجازان في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وووفقا لصيحفة الأيام البحرينية، تشيد وزارة الخارجية بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض الصاروخين وتفجيرهما قبل أن يصلا إلى هدفهما، فهي تؤكد استنكارها الشديد لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي يبرهن على إصرار الميليشيات الحوثية على استهداف المدنيين الآمنين وتهديد أمن واستقرار المملكة والمنطقة.

وتعرب وزارة الخارجية عن تضامن مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية، ووقوفها معها في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وكان المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكى، قد قال بإن قوات الدفاع الجوى الملكى السعودي اعترضت ودمرت عند الساعة (23:23) من مساء السبت (28 مارس 2020م) صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من (صنعاء) و(صعدة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

ووفقا لوكالة الانباء السعودية "واس"، أوضح العقيد المالكى، أن الصاروخين البالستيين تم إطلاقهما باتجاه مدينة الرياض و مدينة جازان ولا يوجد خسائر بالأرواح حتى إصدار هذا البيان، وقد تسبب اعتراض الصاروخين بسقوط بعض الشظايا نتيجة عملية التدمير للصاروخين على بعض الأحياء السكنية بمدينة الرياض ومدينة جازان.


البحرين

الحوثيين

اليمن

السعودية

جازان

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