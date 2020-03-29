البابا فرنسيس يدعم دعوة جوتيريش لوقف الصراعات للتركيز على مكافحة كورونا

دعم البابا فرنسيس اليوم الأحد، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لوقف إطلاق النار في كل الصراعات في مختلف أرجاء العالم للتركيز على مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد. ودعا البابا في عظته الأسبوعية الجميع "إلى وقف كل أشكال العداء البغيض دعم إنشاء ممرات للمساعدة الإنسانية وتشجيع الجهود الدبلوماسية والاهتمام بمن يجدون أنفسهم في حالات ضعف شديدة".

وأطلق جوتيريش مناشدته يوم الاثنين.

وكان قد صلى في ساحة القديس بطرس التي يأتي إليها الألاف من كافة أنحاء العالم خلال زيارتهم إلى الفاتيكان، يؤدى البابا فرنسيس الثالث صلاة استثنائية "للمدينة والعالم" التي فرغت تماما من وجود أي شخص، بسبب وباء كورونا العالمي، الذى قتل آلاف من مختلف أنحاء العالم، لم يفرق بين الأسماء والجنسيات و الديانات.

وقف البابا فرنسيس يؤدي في ساحة القديس بطرس الفارغة تماما مع سقوط الامطار، بينما يتحدث إلى العالم من خلال جميع وسائل الاتصال الحديثة، فيس بوك ويوتيوب والتلفزيون والإذاعة.