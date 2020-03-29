اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 03:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأفريقى: إصابات كورونا لدينا تجاوزت 4000 والدول العربية فى الصدارة

الأحد، 29 مارس 2020 03:15 م
الاتحاد الأفريقى: إصابات كورونا لدينا تجاوزت 4000 والدول العربية فى الصدارة كورونا
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الاتحاد الإفريقى أن عدد الإصابات المؤكدة المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى القارة السمراء تجاوز الأربعة آلاف حالة.

 

وأكد الاتحاد فى تقرير يومى نشره على موقعه الإلكتروني، ونقله موقع روسيا اليوم، أن عدد الإصابات بكورونا فى إفريقيا ارتفع إلى ما لا يقل عن 4282، وقد تعافى 302 من هؤلاء المرضى بالكامل، فيما بلغ عدد ضحايا الفيروس فى القارة السمراء 134 وفاة على الأقل.

 

وتتصدر منطقة شمال إفريقيا التى تضم الدول العربية مصر والجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس قائمة المناطق الإفريقية الأكثر تضررا بالوباء، وسجلت إجمالا 1716 إصابة و98 وفاة.

 

تليها منطقة جنوب إفريقيا بـ1230 إصابة مؤكدة ووفاتين، ثم غربها (798 إصابة و21 وفاة) وشرقها (324 إصابة وأربع وفيات) ووسطها (214 إصابة وتسع وفيات(.

 

ومن حيث عدد الإصابات، تعد جمهورية جنوب إفريقيا الدولة الوحيدة فى القارة السمراء التى تجاوزت حصيلة حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس فيها 1000 حالة، وسجل هناك إجمالا 1170 إصابة.

لكن من حيث عدد الوفيات تتخطى دول شمال إفريقيا العربية باقى بلدان القارة، وفى مقدمتها مصر (36 وفاة) الجزائر (29 وفاة) والمغرب (25 وفاة)، وقد ارتفعت هذه الحصيلة بالنسبة لعدد من هذه الدول فى وقت لاحق من اليوم.

 

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت، إن "جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" COVID-19 تختبر مرونة النظم الصحية القوية حول العالم.. وإدراكا من الخسائر الفادحة التى تسببها الملاريا للسكان المعرضين للخطر فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فضلًا عن البنية التحتية الصحية الهشة فى المنطقة، نؤكد على الأهمية الحاسمة لاستمرار الجهود للوقاية من الملاريا واكتشافها وعلاجها".

 

من جهته، قال الدكتور بيدرو ألونسو، مدير برنامج الملاريا العالمى التابع لمنظمة الصحة العالمية - حسب ما نشره الموقع الرسمى لمنظمة الصحة العالمية: "بينما يواصل COVID-19 انتشاره السريع، تود منظمة الصحة العالمية إرسال رسالة واضحة إلى البلدان المتضررة من الملاريا فى أفريقيا.. لا تقم بتقليص الأنشطة المخطط لها للوقاية من الملاريا وتشخيصها وعلاجها.. إذا أصيب شخص يعيش فى مكان مصاب بالملاريا، بالحمى، فعليه أو عليها طلب التشخيص والرعاية فى أقرب وقت ممكن".


كورونا

كورونا فى افريقيا

جنوب افريقيا

الاتحاد الافريقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كورونا يواصل ضرب الكرة الإفريقية.. وفاة محمد فرح نجم الصومال السابق بعد معاناة مع الفيروس.. تأكد إصابة رئيس نادي موتيما بيمبي الكونغولى.. ومالك صن داونز يتبرع بـ60 مليون دولار لمنع انتشار الوباء في جنوب إفريقيا

الأحد، 29 مارس 2020 05:00 ص

من إيطاليا لجنوب أفريقيا.. نساء العالم يشاركن تجاربهن فى العزل المنزلى

السبت، 28 مارس 2020 10:18 م

المركز الإفريقى للسيطرة على الأمراض: 117 حالة وفاة بكورونا فى قارة إفريقيا

السبت، 28 مارس 2020 10:11 م

مدير منظمة الصحة العالمية: أفريقيا بها 2650 حالة إصابة مؤكدة بكورونا

السبت، 28 مارس 2020 08:44 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة