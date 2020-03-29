الاتحاد الأفريقى: إصابات كورونا لدينا تجاوزت 4000 والدول العربية فى الصدارة

كتبت ريم عبد الحميد

أعلن الاتحاد الإفريقى أن عدد الإصابات المؤكدة المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى القارة السمراء تجاوز الأربعة آلاف حالة.

وأكد الاتحاد فى تقرير يومى نشره على موقعه الإلكتروني، ونقله موقع روسيا اليوم، أن عدد الإصابات بكورونا فى إفريقيا ارتفع إلى ما لا يقل عن 4282، وقد تعافى 302 من هؤلاء المرضى بالكامل، فيما بلغ عدد ضحايا الفيروس فى القارة السمراء 134 وفاة على الأقل.

وتتصدر منطقة شمال إفريقيا التى تضم الدول العربية مصر والجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس قائمة المناطق الإفريقية الأكثر تضررا بالوباء، وسجلت إجمالا 1716 إصابة و98 وفاة.

تليها منطقة جنوب إفريقيا بـ1230 إصابة مؤكدة ووفاتين، ثم غربها (798 إصابة و21 وفاة) وشرقها (324 إصابة وأربع وفيات) ووسطها (214 إصابة وتسع وفيات(.

ومن حيث عدد الإصابات، تعد جمهورية جنوب إفريقيا الدولة الوحيدة فى القارة السمراء التى تجاوزت حصيلة حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس فيها 1000 حالة، وسجل هناك إجمالا 1170 إصابة.

لكن من حيث عدد الوفيات تتخطى دول شمال إفريقيا العربية باقى بلدان القارة، وفى مقدمتها مصر (36 وفاة) الجزائر (29 وفاة) والمغرب (25 وفاة)، وقد ارتفعت هذه الحصيلة بالنسبة لعدد من هذه الدول فى وقت لاحق من اليوم.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت، إن "جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" COVID-19 تختبر مرونة النظم الصحية القوية حول العالم.. وإدراكا من الخسائر الفادحة التى تسببها الملاريا للسكان المعرضين للخطر فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فضلًا عن البنية التحتية الصحية الهشة فى المنطقة، نؤكد على الأهمية الحاسمة لاستمرار الجهود للوقاية من الملاريا واكتشافها وعلاجها".

من جهته، قال الدكتور بيدرو ألونسو، مدير برنامج الملاريا العالمى التابع لمنظمة الصحة العالمية - حسب ما نشره الموقع الرسمى لمنظمة الصحة العالمية: "بينما يواصل COVID-19 انتشاره السريع، تود منظمة الصحة العالمية إرسال رسالة واضحة إلى البلدان المتضررة من الملاريا فى أفريقيا.. لا تقم بتقليص الأنشطة المخطط لها للوقاية من الملاريا وتشخيصها وعلاجها.. إذا أصيب شخص يعيش فى مكان مصاب بالملاريا، بالحمى، فعليه أو عليها طلب التشخيص والرعاية فى أقرب وقت ممكن".