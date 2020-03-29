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افتتاحية حمراء لبورصة قطر بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها الاتصالات

الأحد، 29 مارس 2020 01:38 م
افتتاحية حمراء لبورصة قطر بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها الاتصالات بورصة قطر
كتب ـ هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.57% خاسراً 48.05 نقطة ليغلق عند مستوى 8431.15 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 54.7 مليون سهم بقيمة 133.9 مليون ريال عبر تنفيذ 4198 صفقة، وتراجع 31 سهما، فيما ارتفعت 7 أسهم، واستقرت 8 أسهم. 
 
وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.26%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.31%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.61%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.52%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%
 
وفى سياق آخر، أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، عن حصولها على موافقة وزارة التجارة و الصناعة بتأجيل موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة  إلى أجل غير مسمى و حتى إشعار أخر ، نظراً للظروف الحالية التي تواجهها دولة قطر و حرصاً على سلامة الحضور و من منطلق المسؤولية الاجتماعية للشركة لإتباع التدابير الوقائية للحد من إنتشار فيروس كرونا .
 
وكشفت الشركة الوطنية للإجارة القابضة، بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية الأربعاء الماضى، ووافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية من الاحتياطى النقدى للشركة بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أى بواقع 0.05 ريال قطرى.

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