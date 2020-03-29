اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الأحد، منها قرار البنك المركزى بوضع حد أقصى 10 آلاف جنيه يوميا للسحب خلال لفترة مؤقتة، واستثناء الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع، ونفى الحكومة إلغاء الفصل الدراسى الثانى فى الجامعات والمعاهد.

البنك المركزى يضع حدا أقصى 10 آلاف جنيه يوميا للسحب لفترة مؤقتة.. ويستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

الحكومة تنفى إلغاء الفصل الدراسى الثانى فى الجامعات والمعاهد





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