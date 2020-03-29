اليوم السابع
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الأحد، 29 مارس 2020 10:31 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 29 مارس 2020 09:31 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد البنك المركزى المصرى

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الأحد، منها قرار البنك المركزى بوضع حد أقصى 10 آلاف جنيه يوميا للسحب خلال لفترة مؤقتة، واستثناء الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع، ونفى الحكومة إلغاء الفصل الدراسى الثانى فى الجامعات والمعاهد.

1

البنك المركزى يضع حدا أقصى 10 آلاف جنيه يوميا للسحب لفترة مؤقتة.. ويستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

 

2

الحكومة تنفى إلغاء الفصل الدراسى الثانى فى الجامعات والمعاهد

 

3
 

 

البابا تواضروس في عظته الأسبوعية: كورونا حركة إيقاظ من الله للإنسان ..ولنتحمل من أجل السلامة

 

4

وزارة الإسكان تقرر تثبيت سعر المتر للوحدات السكنية بـ17 مدينة جديدة حتى نهاية 2020

 

5

وزير النقل يتابع حركة القطارات بمحطة مصر ويختبر انتظام تقاطر المترو.. ويطالب الركاب بارتداء الكمامات وعدم الخروج إلا للضرورة

 

 

 

6

 

القوات المسلحة تعقم العتبة وحى الموسكى للوقاية من كورونا

 

7

مسئول طبى أمريكى يتوقع وصول عدد الوفيات فى بلاده بسبب كورونا إلى 100 ألف

 

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طقس متقلب خلال الـ72 ساعة المقبلة.. الأرصاد: ارتفاع 5 درجات بحرارة الجو.. ونشاط لرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة

 

 

9

الصحة السعودية تعلن وفاة أشخاص بفيروس كورونا وإصابة 96 حالة جديدة اليوم

 

 

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أحمد فتحى يطلب 32 مليون جنيه للتجديد للأهلى

 


كورونا

البنك المركزى

الإيداع

حد السحب اليومي

احمد فتحي

اليوم السابع بلس

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