اعترافات مثيرة لعصابة سرقة السيارات وابتزاز أصحابها بالتجمع الخامس

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة القاهرة الجديدة لأقوال تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية، بالقاهرة الجديدة.

واعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وإخفائها بالشوارع الجانبية بمنطقة سكنهم والاستعانة بعملائهم "المتهمان الأول والثانى"، لمساومة مالكى السيارات على إعادتها لهم نظير مبالغ مالية، وبحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع، وتم بإرشادهما ضبط ( 4 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامى)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة.

وكان قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمدرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (صيدلى، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس)، يفيد باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه، وورود اتصال هاتفى له لمساومته على إعادة السيارة له نظير مبلغ مالى 20 ألف جنيه، وفى وقتٍ لاحق تبلغ للقسم بسرقة سيارة أخرى بدائرة قسم شرطة المعادى.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل ارتكاب واقعة سرقة السيارة الثانية أمكن التوصل إلى استخدام السيارة الأولى فى ارتكاب الواقعة، حيث تبين أن مرتكبى واقعة مساومة مالك السيارة الأولى (أحد الأشخاص بالاشتراك مع نجله "لهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الجيزة تم استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما هاتف محمول (المستخدم فى المساومة).

وبمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على أرقام مالكى السيارات المستولى عليها من (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية")، بقصد مساومة مالكيها على إعادتها لهم نظير مبالغ مالية، بإعداد الأمكنة اللازمة تم ضبطهم، وبحوزتهم (فرد روسى وطلقتان لذات العيار، 2 مفتاح سيارة مصطنع).