اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 01:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اعترافات مثيرة لعصابة سرقة السيارات وابتزاز أصحابها بالتجمع الخامس

الأحد، 29 مارس 2020 01:00 ص
اعترافات مثيرة لعصابة سرقة السيارات وابتزاز أصحابها بالتجمع الخامس سرقة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استمعت نيابة القاهرة الجديدة لأقوال تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية، بالقاهرة الجديدة.
 
واعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وإخفائها بالشوارع الجانبية بمنطقة سكنهم والاستعانة بعملائهم "المتهمان الأول والثانى"، لمساومة مالكى السيارات على إعادتها لهم نظير مبالغ مالية، وبحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع، وتم بإرشادهما ضبط ( 4 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامى)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة.
 
وكان قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمدرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (صيدلى، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس)، يفيد باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه، وورود اتصال هاتفى له لمساومته على إعادة السيارة له نظير مبلغ مالى 20 ألف جنيه، وفى وقتٍ لاحق تبلغ للقسم بسرقة سيارة أخرى بدائرة قسم شرطة المعادى.
 
ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل ارتكاب واقعة سرقة السيارة الثانية أمكن التوصل إلى استخدام السيارة الأولى فى ارتكاب الواقعة، حيث تبين أن مرتكبى واقعة مساومة مالك السيارة الأولى (أحد الأشخاص بالاشتراك مع نجله "لهما معلومات جنائية").
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الجيزة تم استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما هاتف محمول (المستخدم فى المساومة).
 
وبمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على أرقام مالكى السيارات المستولى عليها من (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية")، بقصد مساومة مالكيها على إعادتها لهم نظير مبالغ مالية، بإعداد الأمكنة اللازمة تم ضبطهم، وبحوزتهم (فرد روسى وطلقتان لذات العيار، 2 مفتاح سيارة مصطنع).

سرقة

سرقة السيارات

تشكيل عصابى

نيابة القاهرة الجديدة

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأوقاف: تمديد تعليق الجمع والجماعات بالمساجد والزوايا والمصليات

الأوقاف: تمديد تعليق الجمع والجماعات بالمساجد والزوايا والمصليات

جونسون فى رسالة للبريطانيين من الحجر: ابقوا فى منازلكم.. القادم أسوأ

جونسون فى رسالة للبريطانيين من الحجر: ابقوا فى منازلكم.. القادم أسوأ

التعليم: إعلان مقررات الترم الثانى للبحث والشهادات العامة الأسبوع الجارى

التعليم: إعلان مقررات الترم الثانى للبحث والشهادات العامة الأسبوع الجارى

المجلس الأعلى للجامعات: لا صحة لإلغاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى

المجلس الأعلى للجامعات: لا صحة لإلغاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى

"مش بينقلوا كورونا".. فنانون يدشنون حملة لحماية الحيوانات الأليفة

"مش بينقلوا كورونا".. فنانون يدشنون حملة لحماية الحيوانات الأليفة

وزيرة التضامن: مصر تتفوق على أمريكا فى النظام التكافلى

وزيرة التضامن: مصر تتفوق على أمريكا فى النظام التكافلى

مستشار الرئيس لشئون الصحة: التزموا المنازل لأن الأيام الـ10 المقبلة الفيصل

مستشار الرئيس لشئون الصحة: التزموا المنازل لأن الأيام الـ10 المقبلة الفيصل

الصحة: تدريب شامل لكل أطباء مصر أونلاين بدءًا من الغد على برتوكول علاج كورونا

الصحة: تدريب شامل لكل أطباء مصر أونلاين بدءًا من الغد على برتوكول علاج كورونا

وزير التعليم: غدا نعلن بشكل رسمى عن الأجزاء غير المتضمنة فى الامتحانات

وزير التعليم: غدا نعلن بشكل رسمى عن الأجزاء غير المتضمنة فى الامتحانات

وزيرة الصحة: العنصر الفارق بين دولة وأخرى فى تفشى فيروس كورونا هو التزام المواطن

وزيرة الصحة: العنصر الفارق بين دولة وأخرى فى تفشى فيروس كورونا هو التزام المواطن

مدير مستشفى السلام يكشف تفاصيل إصابة عاملين بفيروس كورونا

مدير مستشفى السلام يكشف تفاصيل إصابة عاملين بفيروس كورونا

وزيرة الصحة: مستعدون لأى سيناريو تجاه فيروس كورونا

وزيرة الصحة: مستعدون لأى سيناريو تجاه فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة