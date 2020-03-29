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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى بريطانيا لـ 1228 حالة خلال 24 ساعة

الأحد، 29 مارس 2020 04:01 م
ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى بريطانيا لـ 1228 حالة خلال 24 ساعة بريطانيا
كتب آسر أحمد

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أعلنت وزارة الصحة البريطانية، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لـ 1228 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفى سياق آخر، قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف أمس الأحد، إن الحكومة البريطانية "قلقة للغاية" بعدما أظهرت أحدث الأرقام أن ما يربو على ألف شخص توفوا بفيروس كورونا المستجد.

وقال لشبكة سكاي نيوز: "بطبيعة الحال نحن قلقون للغاية، وقلوبنا ودعواتنا مع جميع العائلات التي فقدت أحباءها في الأيام القليلة الماضية".

وقال فى وقت سابق، إن الدولة قد تتخذ إجراءات أشد من الغرامة المقررة بقيمة 30 جنيها استرلينيا ضد من يستخف بالقيود الجديدة التي أعلنت للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال لتلفزيون آي.تي.في  "الشرطة لديها أدوات متعددة لتطبيق القانون، وبالطبع إخطارات العقوبات والغرامات هي واحدة منها. إذا استمر الناس في التصرف بطريقة تضر بالمجتمع فلدينا إجراءات أشد".

وأضاف "التشريع سيطبق لضمان وجود عقوبات مناسبة وعقاب مناسب لمن لا ينصاعون لنصح الحكومة الواضح، والشرطة جاهزة للتطبيق".

 

 

 


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فيروس كورونا

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