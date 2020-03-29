ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى بريطانيا لـ 1228 حالة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لـ 1228 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وفى سياق آخر، قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف أمس الأحد، إن الحكومة البريطانية "قلقة للغاية" بعدما أظهرت أحدث الأرقام أن ما يربو على ألف شخص توفوا بفيروس كورونا المستجد.
وقال لشبكة سكاي نيوز: "بطبيعة الحال نحن قلقون للغاية، وقلوبنا ودعواتنا مع جميع العائلات التي فقدت أحباءها في الأيام القليلة الماضية".
وقال لتلفزيون آي.تي.في "الشرطة لديها أدوات متعددة لتطبيق القانون، وبالطبع إخطارات العقوبات والغرامات هي واحدة منها. إذا استمر الناس في التصرف بطريقة تضر بالمجتمع فلدينا إجراءات أشد".
وأضاف "التشريع سيطبق لضمان وجود عقوبات مناسبة وعقاب مناسب لمن لا ينصاعون لنصح الحكومة الواضح، والشرطة جاهزة للتطبيق".
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