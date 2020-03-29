ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى بريطانيا لـ 1228 حالة خلال 24 ساعة

كتب آسر أحمد

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لـ 1228 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفى سياق آخر، قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف أمس الأحد، إن الحكومة البريطانية "قلقة للغاية" بعدما أظهرت أحدث الأرقام أن ما يربو على ألف شخص توفوا بفيروس كورونا المستجد.