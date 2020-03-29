اليوم السابع
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حكومة بريطانيا قلقة للغاية بعد تجاوز وفيات كورونا الألف

الأحد، 29 مارس 2020 10:20 ص
حكومة بريطانيا قلقة للغاية بعد تجاوز وفيات كورونا الألف رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
رويترز

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قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف اليوم الأحد، إن الحكومة البريطانية "قلقة للغاية" بعدما أظهرت أحدث الأرقام أن ما يربو على ألف شخص توفوا بفيروس كورونا المستجد.

وقال لشبكة سكاي نيوز "بطبيعة الحال نحن قلقون للغاية، وقلوبنا ودعواتنا مع جميع العائلات التي فقدت أحباءها في الأيام القليلة الماضية".

وكان قد قال فى وقت سابق، إن الدولة قد تتخذ إجراءات أشد من الغرامة المقررة بقيمة 30 جنيها استرلينيا ضد من يستخف بالقيود الجديدة التي أعلنت أمس الاثنين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال لتلفزيون آي.تي.في اليوم الثلاثاء "الشرطة لديها أدوات متعددة لتطبيق القانون، وبالطبع إخطارات العقوبات والغرامات هي واحدة منها. إذا استمر الناس في التصرف بطريقة تضر بالمجتمع فلدينا إجراءات أشد".

وأضاف "التشريع سيطبق لضمان وجود عقوبات مناسبة وعقاب مناسب لمن لا ينصاعون لنصح الحكومة الواضح، والشرطة جاهزة للتطبيق".

 


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فيروس كورونا

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