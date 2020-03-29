حكومة بريطانيا قلقة للغاية بعد تجاوز وفيات كورونا الألف

رويترز

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف اليوم الأحد، إن الحكومة البريطانية "قلقة للغاية" بعدما أظهرت أحدث الأرقام أن ما يربو على ألف شخص توفوا بفيروس كورونا المستجد.