ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا فى إسرائيل إلى 15 حالة

كتب- هاشم الفخراني

ارتفع عدد الوفيات بوباء كورونا المستجد فى إسرائيل إلى 15 حالة بعد أن توفيت سيدة ثمانينية فى مستشفى شعارى تسيدك بمدينة القدس بعد تدهور صحتها خلال الأيام الأخيرة.

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه عقب هذه الحالة فقط سجل اليوم فقط حالتين وفاة حيث توفيت امرأة (94) بوقت سابق اليوم من مدينة بني براك القريبة من مدينة تل ابيب وسط إسرائيل

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم عن زيادة 405 إصابة بوباء كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 3.865 بينها 66 فى حالة حرجة.

وأعربت المسؤولة فى وزارة الصحة د.فيرد عزرا عن قلقها من ارتفاع عدد الحالات الحرجة والحالات التي تحتاج إلى الإرتباط بأجهزة تننفس، وقالت إن "القفزة بالحالات الحرجة والمرتبطة بأجهزة تنفس من يوم أمس تقلق الحكومة الإسرائيلية .

وأشارت عزرا إلى أن وزارة الصحة تستعد إلى الحالة التى سيحتل بها المصابون بفيروس كورونا 100% من الأسرة فى المستشفيات الإسرائيلية، وأن المستشفيات تدربت على وضع أن يكون بها 5000 شخص مرتبطين بأجهزة تنفس صناعية.